Etelä-Saimaa: Korealaisia turisteja kuljettanut linja-auto suistui ohituksen jälkeen tieltä Haminassa — 19 ihmistä vietiin tarkastettaviksi Korealaisia turisteja kuljettanut linja-auto suistui moottoritien pientareelle Haminassa torstaina aamupäivällä. Linja-auto suistui moottoritien pientareelle ohitustilanteessa. Linja-auto oli ohittamassa rekkaa, kun onnettomuus tapahtui noin kello 9.40. Todistajan mukaan bussi on ohituksen jälkeen kääntynyt jyrkästi oikealle ja ajautunut ojaan. Linja-auton kuljettaja on kertonut, että renkaat lähtivät yhtäkkiä vetämään oikealle. Kuljettaja on epäillyt syyksi vikaa laakereissa. Linja-auto ei törmännyt rekkaan. Pientareella linja-auto osui siltarumpuun, mutta pysyi pyörillään. Linja-auton nopeus onnettomuushetkellä oli 90-100 kilometriä tunnissa. Moottoritiellä nopeusrajoitus on 120 kilometriä tunnissa. Alkoholilla ei ole osuutta onnettomuuteen. Linja-autossa oli kuljettajan lisäksi 17 korealaista turistia sekä apukuljettaja. Kaikki henkilöt vietiin tarkastettavaksi Haminan terveyskeskukseen. Yksi selkää valitellut matkustaja vietiin jatkotutkimuksiin Kymenlaakson keskussairaalaan. Lue koko uutinen:

