Uutinen

Etelä-Saimaa: Kontista valui öljyä yliopistolla — varoallas täyttyi, öljyä vuoti maahan ja sadevesikaivoon Lappeenrannan yliopiston toimintoihin liittyvästä kontista on valunut öljyä maahan ja sadevesikaivoon. Etelä-Karjalan pelastuslaitos sai hälytyksen Skinnarilankadulle torstai-iltana. Paikalla on merikontti, jonka sisällä on kaksi aggregaattia ja noin 200 litraa hydrauliöljyä. Noin 150 litraa öljyä pääsi valumaan kontin lattialle ja varoaltaaseen. Kun varoallas täyttyi, öljyä valui myös asvaltille ja sadevesi- sekä jätevesikaivoon. Päivystävä palomestari Arto Taina kertoo, että maahan ja kaivoon päässeen öljyn määrää ei tarkkaan tiedetä, mutta se on joitakin kymmeniä litroja. Palokunta on imeyttänyt maassa näkyvän öljyn turpeeseen. Imuauto on tulossa yöllä imaisemaan altaan ja kaivon tyhjiksi. Hälytys öljyvahingosta tuli pelastuslaitokselle kello 21.30 aikaan. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/04/Kontista%20valui%20%C3%B6ljy%C3%A4%20yliopistolla%20%E2%80%94%20varoallas%20t%C3%A4yttyi%2C%20%C3%B6ljy%C3%A4%20vuoti%20maahan%20ja%20sadevesikaivoon/20171047/4