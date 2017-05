Kesy liito-orava hämmästytti Lappeenrannan keskustassa – ”Ihmettelin, kun se oli niin kesy eikä lähtenyt vikkelästi juoksemaan”

Kuva: Emmi Suppanen

Lappeenrantalainen Emmi Suppanen kohtasi yllättävän näyn Lappeenrannan keskustassa torstaina. Ainonkatu 8:n kohdalla kyhjötti pieni harmaa nyytti, joka paljastui liito-oravaksi.

— Se oli kerrostalon porttikongin laidalla. Se oli todella kesy, pääsin lähelle ottamaan valokuvia.

Aluksi Suppanen luuli eläintä tavallisen oravan poikaseksi talvivärityksessä. Kotona internetin hakukoneella tehty selvitys paljasti eläimen liito-oravaksi.

— En ole aiemmin törmännyt sellaiseen, siksi sitä oli hankala tunnistaa. Ei tullut mieleenkään, että se voisi olla liito-orava. Paikka ei ollut kovin luonnollinen sille. Siinä ei ole puustoa eikä muuta.



Papanoita tavattu muutama vuosi sitten

Kaupunginpuutarhuri Hannu Tolonen Lappeenrannan kaupungilta muistelee, että liito-oravia on tavattu Lappeenrannan kaupunkialueella aiemminkin. Muutama vuosi sitten tuli tieto Etelä-Karjalan keskussairaalan lähettyviltä löytyneistä liito-oravan papanoista.

— Siinä ihan pyörätien vieressä on isoja haapoja. Niiden juurella kuulemma papanoita oli nähty. Yritin niitä itsekin etsiä, mutta en löytänyt, Tolonen sanoo.

Kuva: Emmi Suppanen

— Mutta on ihan mahdollista, että sellainen siellä olisi ollut. Liito-oravathan ovat yllättävän yleisiä. Havaintoja on tehty luotettavasti ihan ympäri kaupunkia.

Samaa sanoo ympäristöneuvos Esko Hyvärinen. Hyvärisen mukaan liito-oravien oleilu kaupunkialueella ei ole lainkaan harvinaista. Niiden näkeminen on harvinaisempaa, sillä ne liikkuvat öisin.

—Yleisyys vaihtelee paljon alueittain, mutta on kaupunkeja, joissa on tiheäkin liito-oravakanta. Toisista kaupungeista ne puuttuvat kokonaan.

Hyvärinen kertoo, että liito-orava vaatii asuinpaikakseen yleensä puustoltaan monipuolista aluetta. Kaupunkialueella ne voivat pesiä myös rakennuksissa.

— Ne viihtyvät kuusivaltaisen sekametsän alueella. Mielellään pitää olla haapoja tai lepikkoisia rantoja. Tärkeintä on, että se löytää riittävät pesä- ja suojapaikat sekä ravintoa, ja pystyy liikumaan alueelta toiselle.

Liito-oravanaaraiden elinpiiri on noin viiden hehtaarin kokoinen. Se voi koostua eri alueista, joiden välillä on kulkuyhteys. Koiraan elinpiiri voi olla kooltaan jopa 60 hehtaaria.

— Vaikea sanoa, onko tällä yksilöllä pysyvämpi elinpaikka siellä, vai onko se ollut harhailija. Koiraat liikkuvat paljon keväällä. Soidinaika on käynnissä.

Kuva: Emmi Suppanen



Piilossa tai vahingoittunut

Kun Emmi Suppaselle selvisi, mihin eläimeen hän oli törmännyt, hän palasi paikalle etsimään sitä. Orava oli kuitenkin ehtinyt lähteä.

— Se oli vartissa ehtinyt kadota. Jotkut saattoivat pitää hulluna, kun menin etsimään sitä autojen alta. Toivottavasti orava pääsi turvaan.

Suppanen kertoo, että liito-orava näytti päällisin puolin olevan kunnossa.

— Jälkikäteen ihmettelin, kun se oli niin kesy, eikä lähtenyt vikkelästi juoksemaan. Toivottavasti se pääsi turvaan.

Esko Hyvärinen sanoo, että normaalisti liito-orava on arka eläin, joka väistää ihmistä.

— Jos se on vain kyhjöttänyt paikoillaan, se on joko koettanut piiloutua tai sitten se on ollut vahingoittunut.

Hyvärinen muistuttaa, että liito-orava on rauhoitettu eläin.

—Siihen ei saa kajota. Haltuunottokin vaatisi luvan. Jos se on selvästi vahingoittunut tai avun tarpeessa, pitäisi sitä pyrkiä auttamaa.

Hyvärinen opastaa näissä tilanteissa ottamaan yhteyttä virka-aikana ELY-keskukseen tai poliisiin.

— ELY-keskuksia kiinnostaa myös havaintotieto. Varsinkin, jos kyseessä on liito-oravan pesäpaikka.

Jos orava näyttää olevan kunnossa, Hyvärinen opastaa vain ihastelemaan luonnon ihmettä.