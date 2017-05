Uutinen

Etelä-Saimaa: Keskustatontin myynti menee uusiksi, Evälahti oli sen jo saamassa Lappeenrannan tekninen lautakunta päätti keskiviikkoiltana laittaa Villimiehenkatu 10:n tontin uudelleen myyntiin. Kaksi viikkoa sitten lautakunnalle esitettiin, että tontti myytäisiin Rakennusliike Evälahdelle. Lautakunta jätti asian tuolloin pöydälle. Uudella myyntikierroksella kaupunki haluaa varmistaa, että keskeinen tontti myös rakennetaan lähivuosina. Uudessa myyntikierroksessa tontin ostajalle asetetaan velvoite rakentaa tontti kolmen vuoden kuluessa kiinteistökaupasta. Jos rakentaminen ei ala määräajassa, lankeaa maksettavaksi 300 000 euron sopimussakko. Tontin myyntihinta tarkistetaan myös uudelleen ulkopuolisella arvioitsijalla. — Jo aiemmassa tarjouskilpailussa olisi pitänyt varmistaa, ettei tontti jää jonkin yrityksen tai yhteisön taseeseen tyhjänä tonttina. Kun tuota ei edellytetty tarjouspyyntöaineistossa, on nyt otettava uusi asento. Pahoittelen, sanoo tekninen johtaja Pasi Leimi. Tontti on keskeinen ja siinä on tuore asemakaava. — Kun näin keskeisestä tontista luovutaan, tarkoituksena pitää olla, että se myös lähtee rakentumaan. Villimiehenkadun ja Lappeenkadun risteyksessä olevalla asuin- ja liikerakennusten noin 2 000 neliön tontilla on 4 500 neliötä rakennusoikeutta. Ulkopuolinen arvioitsija oli edellisellä kerralla arvioinut tontin myyntihinnaksi 1,35 miljoonaa euroa. Evälahti ja Lemminkäinen tarjosivat tuon summan ja Assi Group 975 000 euroa. Tonttia esitettiin myytäväksi Evälahdelle. Evälahti omistaa myös tämän tontin vieressä olevan pitkään tyhjillään olleen tontin. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/04/Keskustatontin%20myynti%20menee%20uusiksi%2C%20Ev%C3%A4lahti%20oli%20sen%20jo%20saamassa/2017122210189/4