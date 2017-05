Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaukaan paperitehtaalla aletaan selvittää eilisen tulipalon syytä Kaukaan paperitehtaalla Lappeenrannassa alkaa eilisen tulipalon syyn selvittäminen. Tuotanto on normaalilla tasolla, kertoo tehtaanjohtaja Matti Laaksonen. Tehtaalla oli keskiviikkona illansuussa tulipalo paperin päällystysaineiden purkupaikalla. Paikalla ollut säiliöauton kuljettaja sai lieviä palovammoja. — Kuljettaja oli tutkimuksissa, ja hän pääsi jo illan aikana kotihoitoon. Häntä on pystytty jo haastattelemaan, Laaksonen kertoo. Palopaikalta on myös valvontakameran kuvaa, joka Laaksosen mukaan auttaa palon syyn selvittämisessä. Eilisen arvion mukaan syynä oli pölyräjähdys. — Syyn analysointia tehdään tämän päivän aikana. Tuotannollisia tappioita palo ei Laaksosen mukaan aiheuttanut. — Tänään arvioidaan, minkälaisia vaurioita palo rakenteisiin aiheutti. Onneksi palo rajautui rakennuksen ulko-osiin, tuotantoon suoraan vaikuttaviin prosesseihin se ei ulottunut. Paloalueen raivaus ja siivous alkoi Laaksosen mukaan illalla, ja se jatkuu tänään. Lue koko uutinen:

