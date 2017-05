Uutinen

Etelä-Saimaa: Kahilanniemen golfklubi menee myyntiin Golden Swingin tarun loputtua konkurssiin Kahilanniemen golfklubia pyörittäneelle Golden Swing Lappeenrannalle on langetettu yksipuolinen velkomustuomio Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa. Käräjäoikeus velvoitti konkurssiin menneen yhtiön maksamaan Etelä-Karjalan osuuspankille velkoina ja korkoina yli 900 000 euroa. Golden Swing Lappeenranta rakennutti ja myöhemmin pyöritti Kahilanniemen golfklubia, mutta ajautui talousvaikeuksiin. EKOP lainoitti yhtiötä 300 000 eurolla vuonna 2011 ja 600 000 eurolla vuotta myöhemmin. Pankki irtisanoi molemmat lainat viime syksynä, koska Golden Swing ei pystynyt hoitamaan niitä. Konkurssipesän hoitaja, asianajaja Jouni Nikkanen kertoo, että panttivelkojien kanssa käydään keskusteluita siitä, mikä on panttina olevan entisen golfklubin myyntitapa ja -ajankohta. Golden Swingin panttivelkojana on osuuspankin lisäksi Kolikeskus Oy, joka on Golden Swing Lappeenrannan omistaneen Jukka Sunisen oma yhtiö. Etusija kiinnityksissä on osuuspankilla. Venäläinen Lukjanovin perhe perusti Golden Swing Lappeenrannan Kahilanniemen golfkeskusta pyörittämään vuonna 2009. Kun Lukjanovit ajautuivat rahavaikeuksiin, heidän asioitaan Suomessa hoitanut lappeenrantalainen kiinteistöliikemies Suninen osti yhtiön itselleen. Lue koko uutinen:

