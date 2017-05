Jussi Markkanen kasvattaa omistustaan Liiga-SaiPassa, uutena omistajana yhtiöön tulee Teemu Toiviainen

Uutinen

Liiga-SaiPa Oy on tehnyt muutoksia yhtiön omistussuhteisiin. Yhtiön omistajiin kuulunut sijoitusalan ammattilainen Tuomo Räsänen myy koko 16,51 prosentin osuutensa Jussi Markkaselle ja Teemu Toiviaiselle. SaiPan maalivahti Markkanen on ollut yhtiön omistaja vuodesta 2005 lähtien 10,81 prosentin osuudella. Jatkossa hän on yhtiön kolmanneksi suurin omistaja 19,06 prosentin osuudella. Pääomistajat ovat Liiga-SaiPan hallituksen puheenjohtaja Timo Tersa ja Jouni Okko yhtiöidensä kautta, molempien osuus on 24,91 prosenttia. — Haluan ehdottomasti olla kehittämässä SaiPan toimintaa myös peliurani jälkeen. Pyrkimyksenä on kehittää nuoria pelaajia ja vahvistaa pelaajapolkua, Markkanen avaa osakekaupan taustoja Liiga-SaiPan tiedotteessa. Uutena omistajana yhtiöön tulee Rautjärveltä kotoisin oleva helsinkiläinen Teemu Toiviainen. Hän työskentelee Nokialla Global Operations yksikön talousjohtajana ja omaa junioriurheilutaustaa Imatran Ketterästä ja Imatran Pallo-Veikoista. — Haluan olla mukana kehittämässä eteläkarjalaista jääkiekkoa ja Liiga SaiPa Oy:n toimintaa seuraavalle tasolle urheilullisesti ja taloudellisesti. Uskon että Jussin kanssa tuomme uusia ajatuksia junioritoiminnan ja nuorten pelaajien kehittämiseen sekä saipalaisen pelaajapolun luomiseen. Tuomo Räsänen on ollut Liiga-SaiPan omistajana 12 vuoden ajan. Hän oli hallituksen jäsenenä vuosina 2005—2013 ja puheenjohtajana vuosina 2005—2009. Räsänen toimii jatkossakin Lappeenrannan harrastus- ja nuorisojäähalli Oy:n eli UK-areenan omistajana ja hallituksen jäsenenä. — Osakejärjestelyiden taustalla on sukupolven vaihdos, Räsänen kommentoi tiedotteessa. Hänen mukaansa omistuspohja kehittyy ammattitaitoisilla osaajilla, joilla on yhtiöön liittyvät arvot kohdillaan. — Olen ollut mukana omistajana 12 vuoden ajan ja uudet omistajat ovat 15—20 vuotta itseäni nuorempia. Toimintaympäristön muutos tapahtuu koko ajan nopeammin ja nopeammin. On tärkeää, että Liiga-SaiPa Oy pystyy tekemään strategista suunnittelua pitkällä aikavälillä. Liiga-SaiPan toimitusjohtaja Marko Ek näkee järjestelyt erittäin positiivisena kehityksenä. — Tuomo on tuonut vuosien saatossa SaiPaan paljon hyvää, iso kiitos hänelle siitä. On hienoa, että seuralegendana Jussi haluaa sitoutua seuraan entistäkin voimakkaammin. — Uskon, että Teemu taas tuo mukanaan paljon uutta näkemystä seuran ulkopuolelta, mikä on erittäin arvokas asia seuran kehittymisen kannalta. Tällä omistajapohjalla on hyvä jatkaa eteenpäin.

