Etelä-Saimaa: Finnkinon yt-neuvottelut alkavat huomenna — Kyllä nämä hommat on Lappeenrannassa taputeltu, sanoo Elokuva Luotolan pitkäaikainen työntekijä Finnkinon yt-neuvottelut Lappeenrannassa alkavat huomenna perjantaina epätietoisissa tunnelmissa. — Meillä ei ole muuta tietoa kuin mitä yt-kutsussa oli, eli että aiheena on teatteritilojen vuokrasopimuksen päättyminen. Ei ole tihkunut tietoa siitä, mitä meille ehdotetaan, kertoo Elokuva Luotolalla kauan työskennellyt Jaakko Maarnela. Paikalla ensimmäisessä istunnossa on liki koko Kino-Aulan ja Nuijamiehen henkilöstö, 10 henkeä. Työntekijöillä ei Luotolan palveluksessa ollut omaa luottamushenkilöä — sellaista ei tarvittu, koska asiat sovittiin puhumalla, Maarnela huomauttaa. Yt-neuvotteluissa työntekijöitä edustaa myös Palvelualojen ammattiliiton Finnkinon pääluottamusmies Jouni Kelaranta. Hän ei halua kommentoida tilannetta julkisuuteen mitenkään. — Kommentit julkisuuteen menevät toimitusjohtajan kautta. Meillä on kolmaskin teatteri Lappeenrannassa, mikä on hyvä asia. Pääluottamusmiehenä tulen olemaan työntekijöiden tukena, hän sanoo. Finnkino osti Luotolan elokuvateatterit maaliskuussa. Kaupan jälkeen Finnkino lupaili toiminnan teattereissa jatkuvan. Jaakko Maarnelaa nykyinen tilanne ei silti yllätä. Tiedossa oli, että vuokrasopimus on katkolla, eikä luotto suuren yrityksen motiiveihin ole kovin korkealla. Keskiviikkona elokuvateattereiden tilat omistavan Etelä-Karjalan osuuspankin toimitusjohtaja Petri Krohns kertoi, että pankki on valmis jatkamaan vuokrasopimusta. — Olemme noteeranneet tämän. Samoin kuin olemme yrittäneet ulkoapäin ymmärtää teattereiden merkityksen lappeenrantalaisille. Nyt on hyvä aika käydä keskustelua sopimuksen jatkosta, kun molemminpuolinen tahtotila on julistettu. Mutta kaikki tietävät kiinteistön tilanteen, suojelun ja kesken olevan kaavan. Ja sen faktan, että teatterit tarvitsevat investointeja, Finnkinon ketjujohtaja Ismo Määttä totesi tänään. Kino-Aulan ja Nuijamiehen työntekijät ovat kaikki vakituista työvoimaa erilaisin sopimuksin. Vanhin on 60-vuotias, suurin osa 20—40 vuotiaita. Finnkinolla on Lappeenrannan Strand-teatterissa töissä noin kymmenen henkeä, osa heistä vuokratyöläisiä. — Kun muita toimijoita ei kaupungissa ole, niin kyllä tämän alan hommat Lappeenrannassa on taputeltu, Maarnela toteaa. Jos toiminta loppuu ja irtisanomisia tulee, Määttä lupaa, että kaikki työllistymisvaihtoehdot käydään läpi. Ensimmäisenä karsitaan vuokratyövoimasta.

