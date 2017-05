Uutinen

Etelä-Saimaa: Aseman puoti avaa ovensa perjantaina Rautjärvellä — ”Kauppaan tilatut hyllyköt päätyivät ensin väärään osoitteeseen” Uusi kauppa avautuu Rautjärven Asemanseudulla huomenna perjantaina kello 10. Aseman puodin kauppias Maisa Kinnunen kertoo, että varsinainen avajaistapahtuma on kuitenkin jouduttu siirtämään ensi viikolle. Syynä viivästykseen on se, että kauppaan hankitut hyllykalusteet päätyivät ensin väärään osoitteeseen. — Näytti jo siltä, että joudumme laittamaan tuotteet rullakoihin avajaispäiväksi. Hyllyt ovat nyt paikoillaan, mutta haluamme laittaa kaupan niin sanotusti paraatikuntoon varsinaiseksi avajaispäiväksi. Aseman puodin tuotevalikoimaan tehdään täydennyksiä vielä tänään ja huomenna. Lisäksi asennettaan pullonpalautuskone ja tehdään viimeistelyjä kaupan sisäilmeeseen. — Avajaispäivää ei ole vielä lyöty lukkoon. Luultavasti kahvitukset järjestetään ensi viikon loppupuolella torstaina tai perjantaina, Kinnunen sanoo. Vaikka valmisteluissa on tullut mutkia matkaan, on kauppiaille Maisa ja Jarmo Kinnuselle tärkeää avata Aseman puoti suunnitelmien mukaan perjantaina 5. toukokuuta. — Emme halunneet venyttää kaupan avaamista, sillä asiakkaat ovat todella odottaneet ostoksille pääsyä ja laskeneet jopa päiviä ovien avautumiseen. Kauppa on tärkeä peruspalvelu. Kun kylä on ollut ilman kauppaa kaksi kuukautta, on moni huomannut sen olevan yllättävän iso puute, Kinnunen kertoo. Aseman puoti on pyytänyt asiakkaita esittämään toiveitaan tuotevalikoiman suhteen. Kinnusen mukaan toiveita on tullut kyselylomakkeella kiitettävästi. — Olemme lukeneet lomakkeet tarkasti läpi ja huomioineet toiveet tuotevalikoimassa. Jatkossakin toiveita voi kertoa kaupassa käydessään tai facebook-sivujemme kautta. Haluamme tehdä kaupasta juuri sellaisen kuin kyläläiset tarvitsevat. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/04/Aseman%20puoti%20avaa%20ovensa%20perjantaina%20Rautj%C3%A4rvell%C3%A4%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89%E2%80%9DKauppaan%20tilatut%20hyllyk%C3%B6t%20p%C3%A4%C3%A4tyiv%C3%A4t%20ensin%20v%C3%A4%C3%A4r%C3%A4%C3%A4n%20osoitteeseen%E2%80%9D/2017522212702/4