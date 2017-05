Työnantaja etsi miespuolista myyjää — tasa-arvolakia loukkaavia työpaikkailmoituksia tulee vastaan harvoin, toteaa ylitarkastaja

Kuva: Lukas Pearsall

Etelä-Saimaan lukija huomasi internetsivustolla työpaikkailmoituksen, jossa Lauritsalasta käsin toimiva urheiluliike etsi kokopäiväistä myyjää. Tämän tehtäviin kuuluu myös muun muassa pyöränkorjausta. Hakijan tulee olla mies, ilmoitus määritteli.

— Tällainen ilmoitus on yksiselitteisesti tasa-arvolaissa kielletty, toteaa ylitarkastaja Anne Paasikoski tasa-arvovaltuutetun toimistosta.

Vuonna 1987 voimaan tulleen lain mukaan esimerkiksi työn raskaus ei voi olla syy työpaikan ilmoittamisesta vain jommallekummalle sukupuolelle. Hyväksyttävää on esimerkiksi miestanssijan hakeminen balettiesitykseen, tai naisnäyttelijän hakeminen naiselle kirjoitettuun teatterirooliin, Paasikoski kertoo.

Epätietoisuudesta on kysymys myös lappeenrantalaisilmoituksessa, toteaa liikettä pyörittävä Evgeny Mitrofanov.

— Kiitos että huomasitte. Asia on kunnossa ja sukupuolivaatimus on poistettu ilmoituksesta, hän toteaa.

Tasa-arvolakia rikkovista työpaikkailmoituksista voi ilmoittaa osoitteeseen tasa-arvo@oikeus.fi. Toimisto lähettää ilmoituksen jättäjälle selvityspyynnön ja huomautuksen.