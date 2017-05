Uutinen

Etelä-Saimaa: Tärkkelysjauheesta pölyräjähdys Kaukaan paperitehtaalla — tulipalo levisi kattorakenteisiin UPM Kaukaan tehtaalla Lappeenrannassa syttyi tulipalo tänään iltapäivällä. Hälytys tuli hieman ennen kello 16.30. Kaukaan paperitehtaan johtaja Matti Laaksonen kertoo, että arvion mukaan paperipäällystämisen pastakeittiön purkupaikalla tapahtui pölyräjähdys. Laaksosen mukaan auton kuljettaja arvelee, että tärkkelysjauheesta on purkamisen yhteydessä aiheutunut pölyräjähdys, ja tulipalo levisi pastakeittiön kattorakenteisiin. Etelä-Karjalan pelastuslaitos on paikalla ja sammuttaa tulipaloa, mutta noin kello 17 paikalla näkyi vielä liekkejä ja savua Laaksosen mukaan. Hän kertoo, että tilanne näyttää olevan hallinnassa eikä vaaraa lähistölle ole. Palo saatiin hallintaan kello 18 mennessä. Laaksonen korostaa, ettei palo liity mitenkään tämänpäiväiseen paperikoneen purkuun mitenkään. Työntekijät on evakuoitu riskialueelta tulipalon vuoksi. Tärkkelysjauhe ei ole vaarallista. Tärkkelysjauhetta kuljettaneen auton kuljettaja on viety sairaalaan tarkastukseen. Päivitetty klo 17.58: Lisätty tieto, että palo saatiin hallintaan kello 18 mennessä. Lue koko uutinen:

