Etelä-Saimaa: Superpesiksen pelinjohtajat rankkasivat IPV:n putoajasuosikkien joukkoon, hallitseva mestari Vimpeli kauteen ennakkosuosikkina Superpesiksen pelinjohtajat povaavat Imatran Pallo-Veikoille vaikeaa paluukautta pesäpalloilun miesten pääsarjassa. Pelinjohtajat esittivät arvionsa muiden kuin oman joukkueensa sijoituksesta sarjassa Pesäpalloliiton kyselyssä. IPV sijoittuu pelinjohtajien arvioissa sijalle 13 eli toiseksi viimeiseksi. Miesten superpesiksessä on 14 joukkuetta, ja viimeiseksi jäänyt tippuu suoraan Ykköspesikseen. Hallitseva Suomen mestari Vimpelin Veto lähtee suosikkina myös alkavaan kauteen. Pelinjohtajat nostavat joukkueen ykköshaastajaksi Joensuun Mailan. Neljän kärkeen mahtuvat lisäksi Sotkamon Jymy ja Kouvolan Pallonlyöjät. Miesten superpesiskausi pyörähti käyntiin Tukholmassa ja Fuengirolassa huhtikuun lopulla. Tulevana lauantaina on edessä kotimaan sarja-avaus, jossa loputkin joukkueet pääsevät tositoimiin. Naisten superpesiksen pelinjohtajien mukaan suurin ennakkosuosikki alkavalle kaudelle on Lapuan Virkiä. Kovimman haasteen sille tarjonnevat porilainen Pesäkarhut, tamperelainen Manse PP ja viime kauden mestariryhmä Kirittäret Jyväskylästä. Lappeenrantalainen Pesä Ysit ei ennakkorankingissa menestynyt, vaikka joukkue kaappasi Jyväskylän mestarilukkarin Noora Patrikaisen ja kiilasi itsensä halli-SM-turnauksessa aina loppuotteluun asti. Pesä Ysit oli ennakkoarvioissa sijalla 10, kun sarjassa on 11 joukkuetta. Lue koko uutinen:

