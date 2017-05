Uutinen

Etelä-Saimaa: Skinnarilan koululla laajoja kosteusvaurioita — korjausvaihtoehdot vielä auki Lappeenrannan Skinnarilan koulussa on paljastunut laajoja kosteusvaurioita. Niistä vapautuvat epäpuhtaudet heikentävät sisäilman laatua. Koululla on näillä näkymin tehtävä laajoja korjauksia. Koska tutkimustulokset on vasta esitelty kaupungin tilakeskukselle, arvioita tarvittavista tilajärjestelyistä, korjausvaihtoehdoista ja kustannuksista ei vielä ole ehditty tehdä. Skinnarilan koululla ei ollut ennen kulunutta talvea havaittu mitään sellaista oirehdintaa, joka olisi kiinnittänyt esimerkiksi sisäilmatyöryhmän huomiota, kertoo kaupunki tiedotteessaan. Talven aikana oireilmoituksia alkoi kuitenkin tulla, ja siksi sisäilmatyöryhmä ja kaupungin tilakeskus päättivät teettää koululla kuntotutkimuksen. Tutkimuksessa rakennuksen ulkoseinä- ja sokkelirakenteissa havaittiin laajoja kosteus- ja mikrobivaurioita. Suurimmat vauriot koulun vanhassa osassa ovat sokkelissa ja uudessa osassa seinäelementtirakenteissa. Uudemmassa osassa myös lattiapinnoissa on kosteus- ja mikrobivaurioita. Lisäksi koulua rasittavat sen rakenteista johtuen maaperän kosteus ja viistoon lankeava sade. Myös rakennuksen sisällä olevasta ulkoseinästä pääsee epäpuhtauksia sisäilmaan. Tilakeskus alkaa kaupungin mukaan heti arvioida korjausvaihtoehtoja ja niiden kustannuksia. Myös tilajärjestelyjä ja niiden kustannuksia kartoitetaan. Skinnarilan koulu on noin 200 oppilaan lähikoulu. Koulussa toimivat 1.—6.-luokat sekä esiopetusryhmät ja valmistava opetus maahanmuuttajille. Koulu on valmistunut kahdessa vaiheessa vuosina 1977 ja 1983. Koulun henkilökunnalle on tänään tiedotettu tilanteesta kello 13.15 alkaneessa tilaisuudessa. Jos koulun oppilailla on oireita, jotka voivat johtua sisäilmasta, vanhempia pyydetään ottamaan yhteyttä koulun rehtoriin tai terveystarkastajaan. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/03/Skinnarilan%20koululla%20laajoja%20kosteusvaurioita%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89korjausvaihtoehdot%20viel%C3%A4%20auki/2017122209151/4