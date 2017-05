Uutinen

Etelä-Saimaa: Rautjärvi ja Ruokolahti vähentäneet roimasti ilmastopäästöjä Rautjärvi on pudottanut ilmastopäästöjä kahdeksassa vuodessa kolmanneksen. Kohti hiilineutraalia kuntaa -projektin laskujen mukaan vuonna 2007 Rautjärven päästöjen määrä oli 79,9 tuhatta tonnia (kt) CO2-ekv ja vuonna 2015 49,9 ktCO2-ekv. Suomen ympäristökeskuksen tutkijan Juhani Huuhtasen mukaan suurin osa Rautjärven vähennyksestä tulee siitä, että teollisuuden jätettä menee yhä vähemmän kaatopaikalle. Toisella Hinku-kunnalla eli Ruokolahdella ilmastopäästöjen vähennys on samassa ajassa ollut 22 prosenttia. Ruokolahdella teollisuudella ei ole samaa merkitystä ja kunnan lähtötasokin vuonna 2007 oli alempi eli 51 ktCO2-ekv. Molemmissa kunnissa päästöjä on vähentäneet myös tieliikenne ja sähkön käyttö. Huuhtasen mukaan yleisellä kehityksellä on enemmän merkityistä, kuin yksittäisillä muutoksilla. Verkkosähkön päästökerroin on pienentänyt sähkön päästöjä, mutta myös valaistus- ja lämmitysmuutoksilla on maltillista vaikutusta. Tieliikenteen päästöjä on vähentänyt vähäpäästöisemmät autot. Liikennemäärät ovat pysyneet ennallaan. Lue koko uutinen:

