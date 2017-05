Uutinen

Etelä-Saimaa: Petri Skriko palaamassa scouttivuosien jälkeen taas valmentajaksi Petri Skriko palaa tanskalaisen urheilukanavan TV2 Sportin mukaan valmentajaksi Herning Blue Foxiin. Tanskan pääsarjassa pelaava joukkue on Skrikolle tuttu, sillä hän edusti seuraa pelaajana kausilla 1993—1999 sekä heti sen jälkeen pari kautta valmentajana. Skriko on voittanut Tanskan mestaruuden sekä pelaajana että valmentajana. NHL-seura Calgary Flamesin Euroopan kykyjenetsijänä työskentelevä Skriko ei keskiviikkona halunnut kommentoida mahdollista pestiään, vaan kuvasi sitä kiekkohuhuksi. — En nyt ainakaan vielä ole menossa, mullahan on sopimus Calgaryn kanssa. — Jatkan Calgary Flamesissa kauden loppuun ja katsotaan sitten, mitä siitä eteenpäin. Kymmenen kautta Washingtonin sekä viime kauden Calgaryn scouttina työskennellyt Skriko ei halunnut kuvailla sitä, onko polte valmennukseen vielä kova. — En nyt oikein siitäkään voi sanoa tällä hetkellä yhtään mitään. Tanskasta entinen NHL-kiekkoilija siirtyi SaiPan liigajoukkueeseen ensin apuvalmentajaksi ja kesken kauden 2001—2002 päävalmentajaksi. Skriko johti SaiPaa viimeksi 2003—2004, mutta joutui lähtemään kesken kauden. 55-vuotias lappeenrantalainen valmensi viimeksi tanskalaista Odensea, mutta kakkosvalmentaja Pasi Lahtela korvasi hänet kesken kauden 2005—2006. Lue koko uutinen:

