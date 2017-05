Uutinen

Etelä-Saimaa: Pesä Ysit hieroi pitkiä jatkosopimuksia – Marianne Roiha ja Susanna Alava edustavat seuraa ainakin myös kaksi seuraavaa kautta Lappeenrannan Pesä Ysit on tehnyt jatkosopimuksia ennen kuin naisten superpesis on ehtinyt edes alkaa. Seuran oma kasvatti ja Itä–Länsi-pelaaja Marianne Roiha, 21, allekirjoitti pitkän jatkosopimuksen. Sopimus kattaa tämän kauden lisäksi vuodet 2018, 2019 ja optiona vielä kauden 2020. Toinen yhtä pitkän jatkosopimuksen tehnyt pelaaja on kovan heittokäden omaava koppari Susanna Alava, 22. — Erittäin merkittävät sopimukset seuran kannalta ja näillä neideillä on parhaat pelivuodet vielä edessä, iloitsee Pesä Ysien pelinjohtaja Ville Lantta tiedotteessa. Lisäksi seura on jatkanut valmentaja ja kakkospelinjohtaja Sampo Niemisen kanssa sopimusta vuodella, joten Nieminen on seuran kirjoilla ainakin vuoteen 2019 saakka. — Tästä on hyvä lähteä rakentamaan tulevaisuutta, kun on pohjaa valmiina minkä päälle rakentaa. Harri Liikanen on tuonut seuran taustalle vahvaa urheilullista sekä muutakin positiivista näkemystä entisenä superpesispelaajana ja tässä myös yksi syy, miksi asiat ovat lähteneet rullaamaan positiiviseen suuntaan, Lantta jatkaa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/03/Pes%C3%A4%20Ysit%20hieroi%20pitki%C3%A4%20jatkosopimuksia%20%E2%80%93%20Marianne%20Roiha%20ja%20Susanna%20Alava%20edustavat%20seuraa%20ainakin%20my%C3%B6s%20kaksi%20seuraavaa%20kautta/2017122207511/4