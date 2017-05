Uutinen

Etelä-Saimaa: Parikkalan Luontovisaa voi seurata suorana Yle Areenassa Noin 180 koululaista Kaakkois-Suomesta kokoontuu tänään Parikkalaan Luontovisaan. Kello 10 alkavaa kilpailua voi seurata suorana Yle Areenassa. Luontovisa on peruskoululaisille suunnattu lintujen ja kasvien tunnistuskisa. Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi sekä kasveja että lintuja on tunnistettavana sata. Parikkalassa on paikan päällä kilpailijoita seuraavista kunnista: Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Imatra, Joutseno, Lappeenranta, Punkaharju, Savonlinna, Kerimäki, Rantasalmi, Kesälahti ja Kitee. Luontovisa striimataan suorana Yle Areenassa kello 10—13, jolloin siihen voivat tahollaan osallistua muutkin koululaiset ja kansalaiset. Visassa ovat mukana kello 10—11 luokat 1—3, kello 11—12 luokat 4—6 ja kello 12—13 luokat 7—9. Kunkin testin jälkeen tulevat oikeat vastaukset. Lue koko uutinen:

