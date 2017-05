Uutinen

Etelä-Saimaa: Osuuspankki valmis jatkamaan Nuijamiehen ja Kino-Aulan vuokraamista Finnkinolle – Jatke odottaa kaavan valmistumista Nuijamiehen ja Kino-Aulan omistava Etelä-Karjalan Osuuspankki on halukas jatkamaan teattereiden vuokrasopimusta Finnkinon kanssa. Teattereiden vuokrasopimus päättyy kesäkuun lopussa. — Kyllä. Me olemme valmiita jatkamaan sopimusta, toimitusjohtaja Petri Krohns sanoo. Krohns kertoo, että sopimuksen jatkosta ei ole vielä neuvoteltu Finnkinon kanssa. — Se on vuokralaisesta kiinni. Etelä-Karjalan Osuuspankin on tehnyt teattereiden myymisestä esisopimuksen rakennusyhtiö Jatkeen kanssa. Jatkeen toiveena olisi rakentaa kortteliin kerrostaloja. Rakennukset ovat kuitenkin saamassa suojelumerkinnän. Kaupunginhallitus on esittänyt Nuijamiehelle tiukkaa sr1-suojelumerkintää. Kino-Aulan suojelumerkinnäksi tulisi hieman lievempi srT. Aluejohtaja Jari Salonen Jatkeelta pitää Finnkinon vuokrasopimuksen jatkoa varsin mahdollisena. — Niin kauan kuin kaava-asiat ovat kesken, meidän puolestamme elokuvia saa näyttää niin paljon kuin haluaa. Sitten, kun kaava vahvistuu, katsotaan, mikä on tilanne, Salonen sanoo. — Hyvät eväät on jatkaa toimintaa. Ei tässä ole kiirettä ketään pois hätistellä. Käytännössä vuokralainen päättää, jatkuuko toiminta vai ei. Etelä-Saimaa uutisoi aiemmin, että Finnkino aloittaa yt-neuvottelut, jotka koskevat Nuijamiehen ja Kino-Aulan henkilöstöä. Finnkinon ketjujohtaja Ismo Määttä kertoi yhtiön olevan halukas jatkamaan toimintaa teattereissa, jos vuokrasopimus syntyy. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/03/Osuuspankki%20valmis%20jatkamaan%20Nuijamiehen%20ja%20Kino-Aulan%20vuokraamista%20Finnkinolle%20%E2%80%93%20Jatke%20odottaa%20kaavan%20valmistumista/2017122208164/4