Uutinen

Etelä-Saimaa: Ongelmakoirakouluttaja: Pysy rauhallisena, jos vihainen koira lähestyy Rauhallisena pysyminen on tärkeintä uhkaavasti käyttäytyvän koiran lähestyessä, ohjeistaa ongelmakoirakouluttaja Minna Sivonen. Kiihtyminen voi entisestään lisätä koiran aggressiivisuutta. — Ei kannata lähteä juoksemaan pois. Kannattaa tarkkailla, onko ympäristössä paikkaa, mihin voi mennä suojaan. Imatralla vappuaattona riehuneen koiran tapaus kuulostaa Sivosesta harvinaiselta ja vakavalta. Iso koira puri kaupassa asiakasta ja apuun tullutta poliisia. — Yleensä kun koira käy ihmisen päälle, taustalla on koiran kaltoin kohtelua tai muu terveyttä haittaava syy. Koiralla voi olla stressiä, ahdistusta tai voimakkaita kiputiloja. Puremajälkeä tai muita koiran aiheuttamia vammoja on aina syytä näyttää lääkärille. — Voi olla, että vamma vaatii tikit. Tulehdusriski on suuri. Pitää myös selvittää, onko koira suomalaista alkuperää ja onko purruksi tulleella jäykkäkouristusrokote voimassa. Sivosen mukaan kaikkia koiria ei pidä alkaa pelkäämään. Hälytyskellojen pitäisi soida, jos oman koiran käytös muuttuu. Silloin on syytä ottaa yhteyttä eläinlääkäriin ja ammattikouluttajaan, Sivonen sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/03/Ongelmakoirakouluttaja%3A%20Pysy%20rauhallisena%2C%20jos%20vihainen%20koira%20l%C3%A4hestyy/2017122204365/4