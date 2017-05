Uutinen

Etelä-Saimaa: Naiset saunovat kokovartalonaamioissa, itsekäs jättiläinen rakentaa muurin — nukketeatteri vetoaa aikuisiin ja lapsiin Elämän kiertokulku on teemana viikonlopun nukketeatteripäivillä Lappeenrannassa. Konkreettisesti vuosien vieriminen nähdään Teatteri Metamorfoosin Sauna-esityksessä, jossa kehonaamioihin pukeutuneet näyttelijät nousevat saunan lauteille. — Nukketeatterin juuret ovat rituaaleissa ja kausijuhlissa. Sauna on suomalaisille tärkeä rituaalien paikka, jossa on pesty morsiamet ja vainajat, festivaalin taiteellinen johtaja Perrine Ferrafiat sanoo. Helsinkiläinen Metamorfoosi on Suomen ainoa ammattilainen naamioteatteriryhmä. Sauna-esityksen kokovartalonaamiot luovat kolme naishahmoa: nuoren morsiamen, hieman vanhemman naisen ja kuolevan mummon. Naamioiden kasvot on tehty puusta, vartalo-osa sukkahousuista. Esityksessä ei ole repliikkejä, vaan tarina kerrotaan sanoitta. Katsojat myös näkevät, kuinka näyttelijät pukevat roolit päälleen. — Saunaa esitettiin Mustan ja valkoisen teatterifestivaalilla Imatralla muutama vuosi sitten, Ferrafiat kertoo. Lappeenrannan kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä saunotaan sekä perjantai- että lauantai-iltana. Taipalsaarella syntynyt ja Lappeenrannassa asuva nukketeatteritaiteilija Satu Kivistö on yksi lauantaina nähtävän lapsille suunnatun Itsekäs jättiläinen -esityksen ohjaajista. Kolme vuotta sitten Turun ammattikorkeakoulun taideakayemiasta valmistunut taiteilija ihastui nukketeatteriin oppilaitoksen pääsykokeissa. — Järkytyin, kun kolmepäiväinen koe pidettiin englannin kielellä. Mutta niiden kolmen päivän aikana minulle selvisi, että tämä on minun alani. Nyt hän pääsi opettelemaan kaikkea: näyttelemistä, nukkien ja rekvisiitan tekemistä. Töitä riitti myös oman kehon kanssa. — Modernin tanssin harjoitukset olivat minulle ihan uutta. Lihasvoimaa piti muutenkin kartuttaa, sillä nukkien nostelu ei ole kevyttä hommaa. Kiivas tahti on jatkunut opintojen jälkeenkin. Nukketeatterin tekijä kirjoittaa tekstit, tekee verstaassa esityksen nuket, rakentaa lavasteet, harjoittelee esityksen ja myös tuottaa sen. Ja matkustaa paikasta toiseen esittämään sitä, joskus myös ulkomaille. Nukke puhuttelee Kivistöä aivan erityisellä tavalla ja vie hänet tunteiden ja mielikuvituksen maailmaan. — Mielikuvituksen värittämä todellisuus on todellisempi kuin todellisuus itse, hän siteeraa Tove Janssonia. Joutavat nukketeatteripäivät Lapppeenrannassa 5.-6.5. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/03/Naiset%20saunovat%20kokovartalonaamioissa%2C%20itsek%C3%A4s%20j%C3%A4ttil%C3%A4inen%20rakentaa%20muurin%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89nukketeatteri%20vetoaa%20aikuisiin%20ja%20lapsiin/2017122205742/4