Etelä-Saimaa: Marita Toikka aloitti tänään Kouvolan kaupunginjohtajana — ensiksi hän tarttuu Liikenneviraston Finrail-päätökseen Imatran hallintojohtajan tehtävät jättänyt Marita Toikka aloitti tänään keskiviikkona uudessa virassaan Kouvolan kaupunginjohtajana. Aloituspäivä sijoittui keskelle viikkoa, koska päätös hänen valinnastaan tuli nyt lainvoimaiseksi. Epävirallisesti Toikka on tehnyt töitä jo maaliskuisesta valinnastaan alkaen. Hän on ollut päivittäin yhteydessä kaupungin viranhaltijoihin ja luottamushenkilöihin. Aamu alkoi mediahaastattelulla kello 7.30 ja jatkui kaupungin johtoryhmän tapaamisella. Seuraavaksi ohjelmassa on perehtymistä kaupungin edunvalvonta-asioihin. Kouvolan Sanomien haastattelema Toikka aikoo ensimmäisenä tarttua Liikenneviraston päätökseen liikenteenohjauksen keskittämisestä. Liikennevirasto ilmoitti huhtikuun puolivälissä, että Kouvolassa sijaitseva noin 60 liikenteenohjaajan työpaikka siirtyy pois kaupungista vuonna 2019. Nyt kaupunki pohtii, mitä asialle voisi tehdä. Toikan mukaan asia on hoidettu tähän asti viranhaltijavalmisteluna, vaikka siitä pitäisi tehdä poliittinen kysymys. — Liikennevirasto on tehnyt alustavan suunnitelman. En ole ihan vakuuttunut sen perusteista. Toikka sanoo, että ensimmäiset viikot kaupunginjohtajana tulevat sisältämään paljon edustamista ja toimialoihin sekä kaupungin omistamiin yhtiöihin tutustumista. — Ensimmäiset päivät uudella työpaikalla ovat aina hienoa aikaa. Nyt ajankohta on erityisen otollinen virassa aloittamiselle, koska uusi valtuusto aloittaa kesäkuussa. Tässä on aikaa verkostoitua ja tulla tutuksi kouvolalaisille. Myös Imatra saa lähiaikoina uuden kaupunginjohtajan. Virkaan valittu Rami Hasu aikoo aloittaa työt vielä toukokuun aikana. Lue koko uutinen:

