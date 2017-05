Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan uusi toimialajohtaja puolustaa isoja kouluyksiköitä — Lue Tuija Willbergin vastaukset Etelä-Saimaan kysymyksiin Lappeenrannan kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg aloittaa uudessa toimessaan hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden toimialajohtajana kesäkuussa. Samalla Lappeenrannan organisaatio uudistuu. Uudessa tehtävässään Willberg on kuntalaisten ja kuntapäättäjien valvovien silmien alla entistä tiukemmin.Tuija Willberg, sait kaupunginvaltuustolta tukevan kannatuksen, mutta myös kritiikkiä joiltain valtuutetuilta. Miten aiot vakuuttaa epäilijät?— Toimin edelleen kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen sekä lautakuntien päättämien linjausten sekä valmisteluohjeiden mukaisesti. Valmistelemme vaihtoehtoja vastuualueiden osaamista ja innovatiivisuutta hyödyntäen.Mitkä ovat mielestäsi Lappeenrannan koulusektorin suurimmat haasteet lähivuosina?— Haasteita on runsaasti myös tulevina vuosina. Oppimisen iloa, sinnikkyyttä ja laaja-alaista osaamista tulisi saada kaikille oppilaille. Riittävien resurssien varmistaminen, jotta jokainen lapsi ja nuori voi oppia omien edellytystensä mukaisesti. Henkilöstön osaaminen ja työkyky on tärkeää, opetussuunnitelmien toteuttaminen, lasten ja nuorten hyvinvointi ja yksinäisyyden ehkäisy, osallistaminen, uusien päiväkoti- ja koulurakennusten rakentaminen ja entisten peruskorjaus.Suuret koulukeskukset ovat herättäneet huolta kaupunkilaisissa ja myös kuntapäättäjissä. Näetkö, että isommista yksiköistä on saatu säästöjä tai toiminnan tehostamista?— Koulukeskukset, muun muassa Kimpisen koulukeskus, ovat saaneet toimintakulttuuristaan, oppimisympäristöstään sekä opetustarjonnastaan paljon myönteistä palautetta sekä kaupunkilaisilta että kuntapäättäjiltä. Oppilaille on pystytty tarjoamaan monipuolista opetusta, kohtuullisen kokoiset opetusryhmät, oppilashuollon palveluita, kerhotoimintaa ym. taloudellisesti.Onko maakunta-areenan pystyttäminen mielestäsi realistinen tavoite lähivuosina?— En pysty ottamaan asiaan vielä kantaa.Sinulla on pitkä kokemus koulutoimesta. Kuinka hyvin tunnet muita uuden toimialan vastuualueita, kuten kulttuuri- ja liikuntatoimea?— Olen seurannut näiden vastuualueiden toimintaa sekä tehnyt yhteistyötä niiden kanssa. Kulttuuri- ja liikuntatoimen johtajat jatkavat entisissä tehtävissään ja heidän asiantuntemuksensa on käytettävissä edelleen.Ovatko kaupunginteatteri ja -orkesteri mielestäsi välttämättömiä kulttuuripalveluja kaupunkilaisille?— Ovat tarpeellisia palveluja.Mitä liikunta- tai kulttuuripalveluita itse käytät?— Lähinnä hiihtolatuja ja pururatoja. Lainaan kirjoja, käyn teatterissa ja konserteissa sekä museossa katsomassa näyttelyitä. Lue koko uutinen:

