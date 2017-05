Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan gallerioissa on esillä rocknostalgiaa ja votiiviesineitä, vinkkaa Keskiviikko 1980-luvun alku, punk-scene, Tornio. Siinä koordinaatit toimittaja Heikki Kemppaisen valokuvausharrastuksen alkutaipaleelle. Sen satoon voi tutustua Lappeenrannassa. Kemppaisen valokuvien näyttely 1980, osa 2 on esillä galleria Hoi Siessä, osoitteessa Koulukatu 27. Sinne on ripustettu lukuisia tunnettuja takatukkakymmenluvun rock-muusikoita, kuten Annie Lennox, U2 ja Juice Leskinen. Lappeenrannan taidelainaamon galleriassa on avautunut Maria Nuutisen Lupauksen mukaisesti -näyttely. Esillä on emaloituja votiiviesineitä ja valokuvia. Taidelainaamon galleria on maakuntakirjaston kupeessa osoitteessa Valtakatu 27. Näistä näyttelyistä kerrotaan Etelä-Saimaan Keskiviikko-lehdessä, joka ilmestyi tänään ensimmäisen kerran. Lehdessä on paljon muutakin Etelä-Karjalan tapahtumatietoa, viikon tv-ohjelmat sekä Starbox-bloggaaja Hertta Puumalaisen herkkuvinkit. Keskiviikko esittelee myös Lappeenrannan kauppatorin muistitietohistorian tekijän. Lue lisää päivän Keskiviikko-lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

