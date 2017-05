Uutinen

Etelä-Saimaa: Kolme suurinta puoluetta päätöksenteon ytimeen maakunnassa, SDP, keskusta ja kokoomus kahmivat puheenjohtajuudet Kunnallisvaalien kolme suurinta puoluetta ottavat Etelä-Karjalan maakunnallisten toimielimien puheenjohtajuudet. Suurinta budjettivaltaa käyttävän Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen puheenjohtajuus menee SDP:lle. Nykyinen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterinen on ilmoittanut kiinnostuneensa jatkamaan. Varapuheenjohtajuudet menevät keskustalle ja kokoomukselle. Eksoten valtuuston puheenjohtaja tulee keskustasta. Etelä-Karjalan liiton hallituksen puheenjohtajan paikan vie kokoomus. Vahvimmin tehtävään on tarjolla nykyinen puheenjohtaja kansanedustaja Jukka Kopra. Varapuheenjohtajuudet menevät demareille ja keskustalle. Eksoten ja maakuntaliiton paikat ovat väliaikaisia ja voimassa 2018 loppuun saakka. Mikäli maakuntauudistus astuu voimaan suunnitellusti vuonna 2019, maakuntavaalit järjestetään vuoden 2018 presidentinvaalien yhteydessä. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallituksen puheenjohtajuus on keskustalla ja varapuheenjohtajuudet menevät kokoomukselle ja SDP:lle. Valtuuston puheenjohtajuus on SDP:n. Lopullisesti puolueet päättävät nimistä toukokuussa. Lue koko uutinen:

