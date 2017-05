Uutinen

Etelä-Saimaa: Kesämökit ovat turhan helppoja kohteita varkaille — katso poliisin vinkkivideo suojautumisesta Kesämökkien varustetason nousu ja syrjäinen sijainti ovat lisänneet mökkimurron riskiä. Varkaat pitävät mökkejä helppona kohteena — usein näin onkin, sillä mökkiläiset ovat varsin höveleitä mökin turvaamisen suhteen. Poliisi julkaisikin YouTubessa omalla Poliisitube-kanavallaan vinkkejä, kuinka ennaltaehkäistä mökkimurron mahdollisuus: 1. Ensimmäisenä poliisin mukaan kannattaa varmistaa mökin lukkojen turvallisuus. Lukkojen olisi hyvä olla takalukkiutuvia ja nykyaikaisia. Kaikkien mökin kiinteistöjen tulisi olla lukossa aina mökiltä poistuttaessa. 2. Toisena tulee huomioida vara-avaimen piilotuspaikka: kynnysmaton alunen tai jokin muu yhtä yleinen paikka on huono vara-avaimen säilyttämiselle. Sen sijaan paikan olisi hyvä olla mahdollisimman epätyypillinen, ettei rosvokaan sitä hoksaa. 3. Kolmantena poliisi suosittelee, että kaikki mahdolliset murtovälineet tulisi pitää sisätiloissa. Esimerkiksi harjanvarsi tai vasara toimii hyvänä välineenä ikkunan rikkomiseen. 4. Viimeisenä olisi hyvä pyytää mökkinaapuria tai muuta paikallista asukasta tarkistamaan, että kaikki on kunnossa, mikäli mökki on pitkään tyhjillään. Lue koko uutinen:

