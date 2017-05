Uutinen

Etelä-Saimaa: Kauniin Veeran kohtalo äänestytti teknistä lautakuntaa: Raatihuoneen puisto ei käy Toimitusjohtaja Ossi Vilhun vaatimus sijoittaa Kaunis Veera -veistos Raatihuoneen edustan puistoon ei toteudu. Lappeenrannan tekninen lautakunta päätti äänestyksen jälkeen keskiviikkoiltana, ettei se hyväksy kaupungin laatimaa veistoksen sijoitussuunnitelmaa. Päätös perustui saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Teknisen johtajan Pasi Leimin esityksen mukaan sijoitussuunnitelmaa Raatihuoneen puistoon ei hyväksytä. Terttu Finska (kok.) esitti, että lautakunta hyväksyy Kauniin Veeran sijoittamisen Raatihuoneen puistoon. Teknisen johtajan esitys voitti äänin 7-4. Sijoitussuunnitelmaa vastaan äänestivät Virpi Junttila (vihr.), Markku Liimatta (sd.), Juha Nikku (sd.), Martta Hirvikallio (sd.), Sami Behm (ps.), Hannu Laivamaa (kesk.) ja Marko Vainikka (myö). Sijoitussuunnitelmaa puolsivat Finskan lisäksi Laura Peuhkuri (kd.), Riitta Munnukka (kesk.) ja Joonas Grönlund (kok.). Tekninen lautakunta ehdottaa jatkoneuvotteluja uudesta paikasta Ossi Vilhulle ja kuvanveistäjä Markku Hirvelälle. Lahjoituspatsaan sijoittamisessa pitäisi lautakunnan mukaan ottaa huomioon kaupunkikuvalliset arvot ja paikan historia. Sijoitussuunnitelma oli ollut julkisesti nähtävillä. Jätettyjen lausuntojen ja muistutusten pääasiallinen kanta veistoksen sijoittamisesta Raatihuoneen edustan puistoon oli kielteinen. Perusteluina oli puiston historiallinen tausta vuonna 1829 rakennetun Raatihuoneen edessä sekä se, että puisto on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä ja että kaupunkikuvallisesti puisto on pieni veistokselle. Lausunnoissa yleensä kiitettiin yksityisen tekemää lahjoitusta, mutta samalla esitettiin, että lahjoittajan kanssa etsitään veistokselle kaupunkikuvallisesti sopivampi paikka. Sopivana paikkana pidetään esimerkiksi Kasinon puistoa. Ossi Vilhu on ilmoittanut, ettei hän hyväksy muita sijoituspaikkoja kuin Raatihuoneen puiston. Noin 100 000 euron arvoinen veistos on tekeillä eikä se Vilhun mukaan tule minnekään kaupunkilaisten nähtäville. Kaupungin ja Vilhun välisen lahjakirjan mukaan kaupunki olisi rakentanut veistoksen perustukset ja altaan sekä vastaisi veistoksen ylläpidosta ja hoidosta. Kauniin Veeran lahjoittamisesta pidettiin tiedotustilaisuus yli kaksi vuotta sitten. Viime vuoden puolella tekninen lautakunta oli jo hyväksymässä Raatihuoneen puiston paikaksi. Loppujen lopuksi paikasta päätettiin kuitenkin pyytää asiantuntijalausuntoja. Sijoituspaikkaa vastaan oli kerätty myös 362 nimen adressi. Juttua muutettu 9.32: lisätty oikea äänestystulos ja lisäytty otsikkoon tieto äänestyksestä Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/03/Kauniin%20Veeran%20kohtalo%20%C3%A4%C3%A4nestytti%20teknist%C3%A4%20lautakuntaa%3A%20Raatihuoneen%20puisto%20ei%20k%C3%A4y/2017122210153/4