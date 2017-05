Uutinen

Etelä-Saimaa: Jaakko Hänninen saa Ranskasta kovia kisoja, poljettavat matkat ovat joka viikonloppu kansainvälisellä tasolla Ruokolahtelainen maantiepyöräilijä Jaakko Hänninen, 20, polki sunnuntaina ensimmäisen voittonsa siirryttyään talvella ranskalaisen amatöörijoukkueen Amicale Cycliste Bisontinen riveihin. Hänninen oli nopein Itä-Ranskassa mäkisellä Franche-Comtén alueella järjestetyssä 120 kilometrin Prix d’Ornans -kilpailussa. Imatralaisen Tainionkosken Tähden kasvatti on ajanut AC Bisontinen joukkueessa tähän mennessä 14 kisaa. Monesti Hänninen on polkenut ammattilaissopimusta tavoittelevan australialaispyöräilijän apukuskina, mutta on pystynyt myös omiin hyviin suorituksiin. Maaliskuussa ajetussa kilpailussa ruokolahtelainen oli kahdeksas, muutama viikko sitten kymmenes. — Saavuin tänne helmikuun puolivälissä, ja kisat alkoivat melkein samantien. Se oli hyvä juttu, sillä vaikka täällä on hyvät harjoitusmaastot ja olosuhteet, niin kisoja tänne tulin ajamaan, Hänninen kertoo puhelimitse AC Bisontinen kotikaupungista Itä-Ranskan Besançonista. Yhtä lukuun ottamatta kaikki Hännisen ajamat kisat ovat olleet yksipäiväisiä ja poljettavat matkat 120—180 kilometriä. Toistaiseksi hän on ajanut yhden kaksipäiväisen ja kolme etappia sisältäneen kilpailun. — Kisojen pituudet ovat täällä joka viikonloppu kansainvälisellä tasolla. Suomessa kilpailut ovat aina vähän alimittaisia verrattuna siihen, millaisia matkoja maailmalla ajetaan, Hänninen kertoo. Kisojen tasoon vaikuttaa myös se, monta kilpailua yhden viikonlopun aikana järjestetään. Jos kisoja on monta yhtä aikaa, joukkueet jakavat pyöräilijöitään eri kisoihin. Ranska on pyöräilyn suurmaita, ja monet seurat pystyvät järjestämään pitkillä reiteillä ajettavia kisoja. — Suomessa melkein kaikki kilpailut ovat kierroksia, mutta täällä yllättävän monessa kisassa reitti on paikasta A paikkaan B tai sitten ajetaan yksi iso 150 kilometrin kierros. Lue koko uutinen:

