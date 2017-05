Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran uudet rehtorit on valittu — Tiilikka, Rautiainen ja Koskensalo saavat johdettavikseen jopa seitsemän miljoonan euron budjetit Imatran kolmen uuden koulukeskuksen rehtorit on valittu. Mansikkalaan lähivuosina nousevan keskuksen saa vedettäväkseen Lasse Tiilikka, joka toimii nykyään Vuoksenniskan koulun rehtorina. Vuoksenniskalle siirtyy puolestaan Janne Rautiainen ja Kosken koululle Marjatta Koskensalo. Tiilikka, Rautiainen ja Koskensalo toimivat johtavina rehtoreina. Heidän lisäkseen kouluille on valittu apulaisvirkarehtorit. Mansikkalassa kakkosrehtorin virassa aloittaa Hanna Silvennoinen, Vuoksenniskalla Leila Riihinen ja Kosken koululla Johanna Ovaska. Uudet rehtorit saavat johdettavikseen laitokset, joiden budjetit liikkuvat 5—7 miljoonan euron välillä. Henkilöstöä yksiköissä puolestaan on 50—100. — Johtavalla rehtorilla ei ole lainkaan opetusvelvollisuutta. Apulaisvirkarehtorillakin sitä on kahdesta tunnista ylöspäin. Tässä on iso muutos aiempaan, joten uudet roolit ovat hyvin erilaiset kuin aiemmat rehtoreiden virat, kuvailee hyvinvointipalveluiden johtaja Hanna-Kaisa Ellonen. Ellosen mukaan valinnoissa on huomioitu myös uusien koulukeskusten painotusalueita. Matemaattisiin aineisiin ja luonnontieteisiin perehtynyt Janne Rautiainen vie osaamistaan Vuoksenniskalle, jota suunnitellaan luontopainotteikseksi. Marjatta Koskensalo puolestaan on tehnyt jo nyt työtä kielipainotteisten luokkien kanssa Mansikkalassa. Kosken koululla painopistealueiksi on haarukoitu kielet ja kansainvälisyys. Lasse Tiilikka taas saa johdettavakseen suuren kokonaisuuden, joka on osin vielä hahmottumatta. Mansikkalaan suunnitellaan puurakenteista koulukeskusta, jonka perusta olisi uudenlaisella pedagogialla. Tiilikka on hankkinut kannuksensa tehtävään Vuoksenniskan mäellä, jossa eri koulujen ja luokkien yhdistämisellä on pitkät perinteet. Rehtoreiden lisäksi valinta on tehty myös opetuspalveluiden päällikön virkaan. Virassa aloittaa syksyllä Minna Rovio. Lue koko uutinen:

