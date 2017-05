Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran Inkerit rajan historiatiedon levittäjinä: Immolan rajamuseolla tapahtuu lauantaina Imatran Inkerit järjestävät ensi lauantaina Rajan Inkerit -tapahtuman Immolan rajamuseolla. Tapahtumassa tutustutaan rajan toimintaan ja historiaan, sotilaskotiin sekä rajamuseoon. — Raja on niin olennainen osa Imatraa, että lähempi tutustuminen sen toimintaan kuuluu inkereiden mielestä tärkeänä osana imatralaisuuteen, etenkin näin Suomen juhlavuotena, perustelee hallitseva Imatran Inkeri Katri Lätt. Vieraille esitellään tarkka kopio valtakunnanrajasta, jota käytetään koulutuksessa. Se löytyy aivan lähimaastosta. Siellä saa vaikka poseerata "aidoissa" rajavyöhykekuvissa, Lätt sanoo. Ilmainen ja kaikille avoin tapahtuma järjestetään 6. toukokuuta kello 11–14. Kokoontuminen on rajamuseon aulatiloissa, jossa yleisöä on vastassa joukko Inkereitä. Oppaana toimii rajamuseon johtaja Mika Albertsson ja rajakillan edustajia. Lue koko uutinen:

