Etelä-Saimaa: Harri Mattinen siirtyy ravintola-alalta kolmen K-marketin kauppiaaksi Lappeenrantaan Lappeenrantaan tulee toukokuun lopussa uusi K-kauppias ravintola-alalta. Hän on viimeksi Imatran Valtionhotellissa toiminut Harri Mattinen, joka saa vaiheittain johdettavakseen Ratakadun, Tirilän ja Mattilan K-marketit Lappeenrannassa. — Kauppiasura K-ryhmässä antaa minulle mahdollisuuden toteuttaa itseni näköistä yrittäjyyttä. Siihen kuuluvat muun muassa arvostus ruokaa ja lähituottajia kohtaan sekä panostus henkilökunnan hyvinvointiin, Mattinen toteaa tiedotteessa, missä hän hahmottelee myös tulevien kauppojensa profiilia: — Ratakatu on laajemman valikoiman ruokakauppa, kun taas Tirilä ja Mattila ovat tasokkaita lähikauppoja. Nämä kaupat jatkavat entisten Siwojen ja Valintatalojen siirtymistä K-kauppiaille. K-market Ratakatu siirtyy Mattisen vetämäksi toukokuun lopussa, K-market Tirilä lokakuussa ja K-market Mattila ensi vuoden tammikuussa. Kaupoissa on yhteensä lähes 20 työntekijää, jotka Mattisen mukaan jatkavat vanhoina työntekijöinä. Lue koko uutinen:

