Etelä-Saimaa: Finnkino aloittaa yt-neuvottelut Lappeenrannassa – Nuijamiehen ja Kino-Aulan jatko uhattuna Finnkino aloittaa yt-neuvottelut Lappeenrannassa. Perjantaina alkavat yt-neuvottelut koskevat Nuijamiehen ja Kino-Aulan elokuvateattereiden koko henkilöstöä. Elokuvateattereissa työskentelee kymmenen henkilöä. Finnkinon ketjujohtaja Ismo Määttä sanoo, että yt-neuvottelut liittyvät elokuvateattereiden vuokrasopimuksen päättymiseen kesäkuun lopussa. — Olemme välittäneet Nuijamiehen ja Kino-Aulan henkilöstölle kutsun yt-neuvotteluihin. Aloitamme neuvottelut vuokrasopimuksen jatkamisesta kiinteistön omistajan kanssa. Yt-neuvottelut liittyvät siihen prosessiin. Finnkino osti Nuijamiehen ja Kino-Aulan liiketoiminnan Elokuva Luotolalta maaliskuun lopussa. Tuolloin Määttä lupasi teattereiden jatkavan toimintaansa entiseen tapaan. Nyt hän sanoo, että Nuijamiehen ja Kino-Aulan tulevaisuus on avoinna. — Se vaihtoehto on olemassa, että teatterit eivät jatka. Ostaessamme teatterit vuokrasopimus oli sovittu kesäkuun loppuun saakka. Nyt aloitamme neuvottelut siitä, mitä tehdään. Määtän mukaan Finnkinon toiveena on, että teatterit jatkaisivat. — Kovalla tahtotilalla olemme niitä pyörittämässä. Vuokrasopimusten jatkaminen on elintärkeää meille. Vuokrasopimuksen päättyminen otettiin huomioon kauppaa tehdessä. — Halusimme tehdä ratkaisun, tuoda osaamisemme mukaan loppusuoralle ja samalla ilmaista tahtotilamme. Tietenkin tarvitsemme vuokrasopimuksen toiminnan jatkamiseen. Kuuden viikon yt-neuvottelut saadaan päätökseen 19. kesäkuuta. Määtän mukaan viimeistään tuolloin Finnkino tekee päätöksen jatkosta. Lue koko uutinen:

