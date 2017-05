Uutinen

Etelä-Saimaa: Anssi Löfman kantaa SaiPan paitaa seuraavat kolme vuotta SaiPa julkisti keskiviikkona odotetun uutisen: keskushyökkääjä Anssi Löfman, 29, palaa kasvattajaseuraansa neljän JYPissä vietetyn kauden jälkeen. Löfman ja SaiPa ovat tehneet suoran kolmen vuoden mittaisen sopimuksen. — Kyllä pidempi sopimus on aina mukava. Se antaa rauhan keskittyä pelaamiseen, Löfman toteaa. JYPistä palanneella keskushyökkääjällä oli muitakin seuravaihtoehtoja, mutta ratkaisu kotiinpaluusta oli tehty. Myös vaimolle on työpaikka mitä luultavimmin tiedossa. — Hyvä jos molemmille löytyy täältä työpaikat. Ja SaiPa on kasvattajaseura, niin mikäs sen mukavampaa kuin palata takaisin SaiPaan ja Lappeenrantaan. JYP on ollut lähes kymmenen vuotta jääkiekkoliigan kestomenestyjä. Löfmanin ensimmäisellä kaudella Keski-Suomessa SaiPa pudotti hurrikaanipaidat mitalipeleistä, mutta kolmena viime kautena JYP selvisi neljän parhaan joukkoon. Saaliina oli kaksi pronssimitalia. Jyväskylän-vuosista jäi Löfmanille vain hyviä muistoja. — Näki vähän, millaista muualla on, mitä siellä tehdään. Se painoi vaakakupissa, kun tein päätöksen lähteä. Hieno organisaatio se on, hienojen äijien kanssa sain pelata siellä. Todella upeaa aikaa. Löfman tunnetaan erinomaisena yleispelaajana ja tasaisena suorittajana. Niitä ominaisuuksia tarvitaan, kun pohjamutiin vajonnut SaiPa yritetään palauttaa ensi kaudella jälleen pudotuspelijoukkueeksi. SaiPan tämänhetkistä kokoonpanoa Löfman kuvaa hyväksi. — Eiköhän siihen varmasti vielä jotain tule lisää. Sen suhteen olemme varmasti vielä vähän vaiheessa. Joukkueessa on paljon nuoria pelaajia, jotka viime kaudella pääsivät pelaamaan liigapelejä loukkaantumisten johdosta. Tuolla porukalla riittää varmasti nälkää lähteä ensi kaudella parantamaan otteita. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/03/Anssi%20L%C3%B6fman%20kantaa%20SaiPan%20paitaa%20seuraavat%20kolme%20vuotta/2017122210159/4