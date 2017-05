Uutinen

Etelä-Saimaa: Tuli karkasi poikien sytkärileikeistä jäähallin edustalla Lappeenrannassa – palokunta piti pojille isällisen puhuttelun Arviolta alle 10-vuotiaiden poikien nuotioleikit aiheuttivat maastopalohälytyksen tiistaina iltapäivällä Lappeenrannan Kisapuistossa. Vs. ylipalomies Kai Tiainen Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta kertoo, että pojat olivat sytyttäneen kiven päälle pienen nuotion jäähallin pääovien läheisyyteen. Tuli karkasi nuotiosta ja poltti aluskasvillisuutta noin 1x5 metrin alueelta. — Jäähallin henkilökunta teki alkusammutusta ämpärillä, me hoidimme sitten loput. Tekijät löytyivät silminnäkijän avustuksella palopaikan lähettyviltä. Tiainen kertoo, että sytkärileikkien takana oli iso lauma poikia, joista yksi otti teon kontolleen. — Tekijät löytyivät, ja pidimme heille isällisen nuhtelun. Vannon kautta kiven ja kannon, että en moista enää tee, Tiainen kuvailee puhuttelua. — Sanoimme, että seuraavalla kerralla kerromme tekosista vanhemmille. He lupasivat, että eivät ikinä tee näin uudelleen. Sen verran alahuuli väpätti, että uskon, että lupaus pitää. Tiainen muistuttaa, että maasto on tällä hetkellä sen verran kuivaa, että tuli tarttuu siihen helposti. Lue koko uutinen:

