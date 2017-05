Uutinen

Etelä-Saimaa: Tomi Leivo ja Ville Vainikainen SaiPasta KooKoon uusiksi hyökkääjiksi KooKoo saa riveihinsä kaksi uutta hyökkääjää Lappeenrannasta, kun Tomi Leivo ja Ville Vainikainen muuttavat Kouvolaan. Leivon sopimus on kaksivuotinen ja Vainikaisen pesti 1+1-vuotinen. Leivo pelasi viime kaudella SaiPassa 46 ottelua tehopistein 6+11 ja Vainikainen 51 peliä pistein 4+3. — Leivo tuo meille paljon mahdollisuuksia, sillä hän on monikäyttöinen yleispelaaja. Tomi haluaa tehdä kovasti töitä ottaakseen vielä seuraavan askeleen urallaan, KooKoon urheilujohtaja Jarno Kultanen kommentoi tiedotteessa. — Vainikainen on suoraviivainen vauhtikone. Hän on nuori ja nälkäinen hyökkääjä, jolla on kuitenkin jo sadan ottelun ja kahden kauden kokemus Liiga-kiekosta. Kaikkiaan KooKoolla on kasassa 23 pelaajasopimusta uudelle Liiga-kaudelle. Seuraavan kerran sopimuksista tiedotetaan ensi viikon perjantaina. Lue koko uutinen:

