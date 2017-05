Uutinen

Etelä-Saimaa: Simpeleen talopalon syytä selvitetään Poliisi ja pelastuslaitos jatkavat Simpeleen Änkilän vappuaamun tulipalon syyn selvittämistä. Omakotitalon palossa kuoli talossa asuneen perheen kuusivuotias tyttö. — Palon tekninen tutkinta on menossa, kertoo rikoskomisario Jyrki Hänninen Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta. Tulipalo oli noin sadan neliön omakotitalossa Änkilässä, joka on Simpeleen lähellä. Palosta tuli hälytys maanantaiaamuna kello 7.15. Tuli oli irti kun perhe heräsi. Vanhemmat ja yksi lapsi pääsivät pelastautumaan talosta ikkunan kautta. Hännisen mukaan he loukkaantuivat jossain määrin. Lue koko uutinen:

