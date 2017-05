Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrantalaiset imatralaisia innokkaampia muovinkerääjiä — " Imatralla olisi tarpeen pitää aktivointitilaisuuksia" Etelä-Karjalan jätehuolto kerää tällä hetkellä muovijätettä 180 asiakkaalta Lappeenrannassa ja Imatralla. Noin 135 niistä on asunto-osakeyhtiöitä, loput kotitalouksia. — Kaupunkien asunto-osakeyhtiöistä on keräilyssä mukana nyt noin 15 prosenttia, kertoo logistiikkapäällikkö Kimmo Pöllänen Etelä-Karjalan jätehuollosta. Innostus lähteä kiinteistöllä tapahtuvaan muovin keräykseen on ollut Pölläsen mukaan Lappeenrannassa paljon suurempaa kuin Imatralla. — Imatralla olisi tarpeen pitää taloyhtiöille aktivointitilaisuuksia. Imatralla muovinkeräykseen on lähdetty aktiivisemmin Vuoksen länsipuolella. — Vuoksen itäpuolelta pitäisi saada mukaan lisää talouksia, sanoo asiakaspalvelu- ja viestintäpäällikkö Mari Ilvonen. Jätehuoltoyhtiön näkökulmasta muovinkeruu on lisäpalvelu, joka halutaan tarjota asiakkaille. — Hinkua siihen on muissa kunnissakin kuin Imatralla ja Lappeenrannassa. Esimerkiksi Ruokolahdelle lähtö merkitsisi meille tappiota, sillä kilometrejä tulee. Muovinkeruupalvelun laajentamista pikkukuntiin pohditaan Pölläsen mukaan aikaisintaan ensi talvena. Ilvosen mukaan muovinkeruu kyllä kiinnostaa ihmisiä. — Asiaan liittyviä puheluita tulee päivittäin ja asiakaskunta kasvaa kaiken aikaa. 240-litraisen muovinkeruuastian tyhjennys maksaa 4,71 euroa. — Se on vähemmän kuin kuivajätteen, muistuttaa Ilvonen. Etelä-Karjalan jätehuolto jakaa maakunnan joka talouteen parin viikon päästä uuden Hyödyksi-oppaan. — Siinä opastetaan lajitteluun ja kiinteistön jätehuoltoon. Myös muovipakkausten keräys on huomioitu, Ilvonen kertoo. Lue koko uutinen:

