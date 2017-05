Uutinen

Etelä-Saimaa: Lönnrotin koulun uumenista löytyi sisäilmaa heikentäviä vaurioita — remontti tehdään kesällä Lappeenrannan Lönnrotin koulussa on kosteus- ja lahovaurioita, jotka voivat heikentää sisäilman laatua, osoittaa koulun rakennuksissa tehty sisäilmastoselvitys. Sen mukaan koulussa pystyy työskentelemään normaalisti loppukevään ajan. Jatkoa varten tarvitaan korjaustoimia, jotka tehdään koulujen kesäloman aikana. Lönnrotin koulu on alakoulu, jossa on alakoulu- ja yläkoulurakennus. Kaupungin tilakeskus tilasi rakennusten sisäilmastoselvityksen, koska osalla niiden käyttäjistä on esiintynyt terveysoireita. Niiden on epäilty johtuvan koulun sisäilman laadusta. Insinööri Studio Oy:n tekemän selvityksen mukaan rakennuksen yläpohja-, välipohja-, ulkoseinä- ja alapohjarakenteissa ei esiinny laajoja sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä. Myöskään tuloilmajärjestelmissä ei esiinny sisäilman epäpuhtaus- tai kuitulähteitä. Sen sijaan Lönnrotin molempien rakennusten ryömintätiloissa esiintyy kosteus- ja lahovaurioita. Selvityksen mukaan on todennäköistä, että epäpuhtauksia voi kulkeutua ryömintätiloista sisäilmaan ja ne voivat heikentää sisäilman laatua. Myös yläkoulun kuistirakenteiden maanvastaiset alaohjauspuut ja tukirakenteet ovat mikrobi- ja lahovaurioituneet, ja niistäkin voi kulkeutua epäpuhtauksia sisäilmaan. Selvityksen mukaan rakennuksissa pitää tehdä korjaustoimia sisäilman laadun ja rakennuksien teknisen toimivuuden parantamiseksi. Kaupungin tiedotteen mukaan tarvittavat korjaustyöt tehdään erillisen suunnitelman mukaisesti koulujen kesäloman aikana. Korjauksissa molempien rakennusten ryömintätila puhdistetaan ja kunnostetaan maaperää myöten, ja tilojen tuuletusta lisätään. Yläkoulun kuistien puiset tukirakenteet puretaan ja korvataan kiviaineisilla tukirakenteilla. Molempiin kouluihin asennetaan ikkunapellit. Lisäksi koulujen sisätilat siivotaan pölyttömiksi. Juttua muutettu kello 11.20: Täsmennetty, että kyseessä ovat Lönnrotin alakoulun alakouluksi ja yläkouluksi kutsutut rakennukset. Lue koko uutinen:

