Uutinen

Etelä-Saimaa: Lönnrotin koulun kaksi luokkaa odottaa remonttia väistötiloissa Lappeenrannan Lönnrotin koulun kaksi luokkaa toimii väistötiloissa. Syynä on oirehdinta, jonka on epäilty johtuvan sisäilmasta. Oireita on ollut muutamalla henkilökuntaan kuuluvalla, kertoo koulun rehtori Jari Husu. Kahdesta väistötiloihin siirretystä luokasta toinen on hänen mukaansa koulun omassa rakennuksessa, toinen viereisen Lyseon lukion tiloissa. — Terveystarkastaja ja terveydenhoitaja katsoivat, että sen enempää ei ole tarvetta hakeutua muihin tiloihin. Jusun mukaan oirehdintaa on esiintynyt koulussa syksystä alkaen, mutta ylimääräisten ilmanpuhdistimien avulla ne ovat rauhoittuneet. Lönnrotin koulusta on nyt valmistunut sisäilmastoselvitys, jonka mukaan sisäilman laatua saattavat heikentää koulurakennusten ryömintätilan kosteus- ja lahovauriot. Ryömintätila on ilmatilaa lattian alapuolella, kertoo Lappeenrannan kaupungin tilahallintapäällikkö Kimmo Valtonen. Myös toisen koulurakennuksen kuistirakenteista löytyi mikrobi- ja lahovaurioita. Selvityksessä havaitut vauriot korjataan kesän aikana. Valtosen mukaan tiedossa on iso urakka, jonka kustannuksista ei toistaiseksi ole tietoa. Valmista pitäisi olla syyslukukauden alkuun mennessä. Lönnrotin alakoulu toimii kahdessa vanhassa puurakennuksessa, jotka ovat Lappeenrannan arvorakennuksia. Koulu peruskorjattiin 12 vuotta sitten, ja viime vuonna siinä oli kattoremontti. Koulussa on noin 160 oppilasta. Lue koko uutinen:

