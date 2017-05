Uutinen

Etelä-Saimaa: Kuokkalammin hyppykalliolle ja Lassilan linnavuorelle on rakennettu opastukset — "Isonvihan aikana luolan onkaloissa piilotellteli 40 kyläläistä" Ruokolahden alue koki kovia isovihan aikana. Venäläisten miehityksen alla vuosina 1713—1721 Lassilan kylän taloja poltettiin ja Kuokkalan kyläläisiä hyppyytettiin kalliolta alas. Moni pakeni vihollisjoukkoja Lassilan linnavuoren luolastoon turvaan. Nyt historiallisten tapahtumapaikkojen tunnettuutta halutaan parantaa. Lassilan ja Kuokkalammin kylätoimikunta on hankkinut hyppykalliolle ja linnavuorelle opasteviitat ja infotaulut. Ruokolahden kunta jakoi 1 600 euroa avustusta opasteiden rakentamiseen. Rahoituksen avulla saatiin tehtyä myös pieni parkkipaikka linnavuoren viereen. Kuokkalammintielle pystytetty opasviitta osoittaa hyppykallion sijaintipaikan. Kallio nousee aivan tien vierestä, mutta varsinaista polkua sen päälle ei kulje. Kalliolle asetetun infotaulun mukaan hyppykallion nimi juontaa tosiaan juurensa isovihan aikaan, jolloin venäläiset pakottivat suomalaisia hyppäämään pystysuoralta kalliolta alas. Kylätoimikunnan Ari Keltanen kertoo, että korkeimmasta kohdasta on noin kahdeksan metrin pudotus maahan. — Kallion juurelle oli asetettu teräväkärkisiä rautapiikkejä pystyyn. Hyppy oli tehtävä paljain jaloin ja suoritettava kunnes oli saanut jalkansa osumaan piikkeihin. Myöhemmin Hikipään suku muutti asumaan kallion vieressä sijaitsevaan taloon. Anni Hikipään kerrotaan löytäneen kaksi teräväkärkistä pitkää rautapiikkiä kallion juurelta 1900-luvun alussa. Siitä mihin piikit ovat sittemmin joutuneet, ei ole tietoa. — Olen tutkinut paikkaa metallinpaljastimen kanssa. Uusia piikkejä ei ole kuitenkaan löytynyt, vaan pelkkää metalliromua, Keltanen kertoo. Lassilan linnavuori sijaitsee Lassilantieltä lähtevän Myllylahdenpolun varrella. Paikan historiasta kertova infotaulu on sijoitettu parkkialueelle, jonka vastakkaisella puolella linnavuori on. Luolan suu sijaitsee korkeassa pystysuorassa graniittikallion seinämässä. Sen luokse pääsee kulkemalla läpi oksistojen ja nousemalla rinnettä pitkin ylös. Lopulta suuaukolle johtavat pienet puutikkaat. Kylätoimikunnan puheenjohtaja Jorma Hanhisalo kertoo, että perimätiedon mukaan isonvihan aikana luolan onkaloissa oli piilotellut jopa 40 kyläläistä. — Aseistetut vartiomiehet valvoivat luolan molempia suuaukkoja, joten paikkaa on ollut helppo puolustaa. Kun venäläiset eivät saaneet ajettua kyläläisiä ulos luolista, kaatoivat he kallionrakosista kiehuvaa vettä luolassa olevien päälle. Kylmä kallio kuitenkin jäähdytti veden ennen kuin se valui luolassa olevien niskaan. Luolan suuaukko on yhden ihmisen mentävä kapea halkeama kalliossa. Keltanen arvioi luolastolla olevan pituutta parisenkymmentä metriä. — Suuaukon jälkeen luolasto laajenee. Valoa kajastaa luolan molemmista aukoista, mutta keskellä on täysin pimeää. Kylätoimikunta pystytti opasteet ja rakensi parkkialueen viime syksynä. Hanhisalo kertoo, että historialliset paikat ovat herättäneet kiinnostusta ja paikoilla on ollut mukavasti kävijöitä. — Paikoista on aika vähän kirjoitettua tietoa. Tavoite on, että tieto leviäisi laajemmalle, ja tavoittaisi myös nuoremmat sukupolvet. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/02/Kuokkalammin%20hyppykalliolle%20ja%20Lassilan%20linnavuorelle%20on%20rakennettu%20opastukset%20%E2%80%94%E2%80%89%22Isonvihan%20aikana%20luolan%20onkaloissa%20piilotellteli%2040%20kyl%C3%A4l%C3%A4ist%C3%A4%22/2017522200635/4