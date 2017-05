Uutinen

Etelä-Saimaa: Jukka Kopra: Eksote yrittää silmänkääntötemppua Kansanedustaja Jukka Kopra (kok.) kritisoi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriä (Eksote) silmänkääntötempun yrittämisestä. Kritiikki liittyy Eksoten haluun päästä mukaan sote-uudistuksen valinnanvapauskokeiluihin. Eksoten toimitusjohtaja Pentti Itkonen kertoi maanantain Etelä-Saimaassa (1.5.), että Eksote haluaa mukaan pilottiin ja voisi siinä testata esimerkiksi tietojärjestelmien toimivuutta. Itkonen kertoi, että Eksote on keskustellut hankkeesta yrittäjien kanssa. Kopran mukaan Eksote ei voi olla sote-pilotoinnissa sanelevassa roolissa. Jos Eksote haluaa pilottiin mukaan, sen pitäisi olla yksi palveluntarjoajista, eikä yrittää ottaa johtavaa asemaa. Eksote ei voi esimerkiksi olla määrittelemässä sitä, mitä palveluntarjoajia pilottiin valitaan mukaan tai mitä testataan. Kopran mukaan valinnanvapauskokeilun ideana on saada kokemuksia valinnanvapauden toimivuudesta, eikä toimia Eksoten sisäisenä kehitysprojektina. — Eksote yrittää ottaa subjektin roolia, vaikka sen pitäisi olla objekti. Pentti Itkonen yrmää Kopran väitteet. Hänen mukaansa Kopra olisi voinut kysyä asiaa Eksotelta ennen kuin alkaa kritisoida sen toimintaa. Itkosen mukaan tavoitteena ei ole sanella sitä, mitä yrityksiä pilotoinnissa olisi mukana, vaan keskustella siitä, mitä asioita pitäisi testata ja miten kaikki osapuolet hyötyisivät kokeilusta. Hänen mukaansa tietojärjestelmät ovat yksi sote-uudistuksen isoista kysymysmerkeistä ja olisi tärkeää saada kokemuksia juuri niiden toimivuudesta. Itkonen sanoo, että sosiaali- ja terveysministeriö lopulta päättää, pääseekö Eksote pilottiin mukaan. — Minua harmittaa suunnattomasti se, ettei kukaan ole kysynyt meiltä, miten paljon olemme jo tehneet valmistelevaa työtä yritysten kanssa. Sitten kansanedustajat kirjoittelevat lonkalta, että yritämme vetää välistä. Hallitus on sopinut, että sote-uudistuksen valinnanvapautta pilotoidaan ennen lain voimaantuloa. Pilottien tarkoituksena on edesauttaa uudistuksen onnistumista. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/02/Jukka%20Kopra%3A%20Eksote%20yritt%C3%A4%C3%A4%20silm%C3%A4nk%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6temppua/2017122205077/4