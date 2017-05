Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatralla vappuaattona kaupan asiakkaan ja poliisin kimppuun käynyt koira purrut ihmisiä ennenkin – Omistajaa ei epäillä rikoksesta Imatralla vappuaattona kaupan asiakasta ja poliisia purrut koira on ennenkin käyttäytynyt uhkaavasti ihmisiä kohtaan. Rikoskomisario Petri Korpisammal Kaakkois-Suomen poliisista kertoo, että koira on purrut ihmisiä aiemminkin. — Taustat löytyivät koneelta. Meillä on ainakin vuodelta 2015 ilmoitus, jonka mukaan se on purrut ihmistä. Poliisi ei heti vappuaaton puremistapauksen jälkeen tavoittanut koiran omistajaa, mutta omistajan sukulainen kertoi koiran olevan vaarallinen. — Sukulaiset eivät suostuneet ottamaan koiraa, koska se on vaarallinen ja se on aiemminkin purrut ihmisiä. Sukulainen sanoi, että pelkää koiraa. Poliisi lopetti Imatralla Vuoksenniskan K-supermarketissa asiakasta ja paikalle hälytettyä poliisia purreen koiran ampumalla vappuaattona. Korpisammal kertoo, että koiran aiempi historia otettiin huomioon lopettamispäätöstä tehdessä. Korpisammaleen mukaan koiran lopettamistapaukset ovat verrattain harvinaisia. Yleensä omistajan kanssa keskustellaan asiasta ensin. — Tapahtumapaikalla tehdään arvio tilanteesta. Poliisilain mukaan poliisi voi lopettaa vaarallisen eläimen, mutta ilman muuta omistaja yleensä koetetaan löytää ensin. Korpisammal kertoo, että lopetetun koiran omistaja on nyt tavoitettu. Häntä ei epäillä tapauksessa rikoksesta. — Tässä ei ole ollut valvonnan laiminlyöntiä, minkä rikosepäily vaatisi. Koira on muista syistä päässyt vapaaksi. Korpisammal ei kommentoi sitä, miten koira oli päässyt vapaaksi ja kauppaan. Lue koko uutinen:

