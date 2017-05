Uutinen

Etelä-Saimaa: Ensimmäinen Keskiviikko tulee huomenna — lehti haastaa myös lukijat tekemään sisältöjä Etelä-Saimaan välissä ilmestyy ensimmäinen Keskiviikko-lehti huomenna 3. toukokuuta. Lehti rakentuu ihmisten vapaa-ajan ympärille. Mukana on laaja paketti loppuviikon paikallisia tapahtumia, tulevan viikon tv-ohjelmat, hyvinvointi- ja ruokaosasto sekä kooste viikon kiinnostavimmista sisällöistä. Keskiviikko haastaa myös lukijoitaan tekemään sisältöjä. Lehden yhtenä osana julkaistaan Lukijan foorumia. Etelä-Saimaan toivoo lukijoilta kiinnostavia sisältöjä, tekstiä ja kuvia. Lukijan foorumi on rakennettu niin, että se poikkeaa lehtien perinteisistä mielipidesivuista. Keskiviikko jaetaan Etelä-Saimaan tilaajille runkolehden yhteydessä, ja lisäksi lehti jaetaan peittojakeluna Lappeenrannan seudulla. Lehden yhteenlaskettu levikki- ja jakelumäärä Etelä-Karjalassa on 50 000 kappaletta. Keskiviikon tuottajina toimivat Hannu Helineva ja Tiina Bolz. Lue koko uutinen:

