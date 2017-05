Uutinen

Etelä-Saimaa: Eksote haluaa kokeilla valinnanvapautta, pilotti pystyyn jo syksyllä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) haluaa osallistua sote-uudistuksen valinnanvapauteen liittyviin kokeiluihin. Jos Eksoten pilotti hyväksytään mukaan, saattaisi se alkaa jo ensi syksynä. — Eksote jätti valinnanvapaudesta hyvin kriittisen lausunnon, minkä takia on levinnyt käsitys, että olisimme valinnanvapautta vastaan. Siitä ei ole kysymys. Haluamme vain toteuttaa valinnanvapautta niin, että se toisi meille jotain lisäarvoa, sanoo Eksoten toimitusjohtaja Pentti Itkonen. Pilottien tavoitteena on tukea valinnanvapauslain toimeenpanoa jo ennen lain varsinaista voimaantuloa vuoden 2019 alussa. Eksotessa palvelut ovat jo siirtyneet kunnilta yhteiselle toimijalle ja esimerkiksi palvelujen integraatio on toteutunut. — Jos me nyt menisimme kokeiluun, joka on tehty kokonaan toisenlaista ympäristöä varten, se saattaisi jarruttaa meidän muuta tekemistä. Itkonen kertoo Eksoten keskustelleen hankkeesta yrittäjien kanssa järjestetyssä tilaisuudessa hyvin rakentavassa hengessä. — Tavoitteena on saada lisäarvoa myös yrittäjien kannalta. Itkosen mukaan tavoiteltava kokeilu voisi olla sellainen, jossa valinnanvapautta kokeiltaisiin Kelan kanssa tehtävällä yhteistyöllä. — Kokeilussa olisi mukana näitä uusia tietojärjestelmäratkaisuja. Miten ihmiset Etelä-Karjalassa saavat tietoa valinnanvapausmahdollisuuksista, miten tieto tulee maksajille ja miten esimerkiksi palveluseteliä käytetään. Itkosen käsityksen mukaan pilotteihin varattu 60 miljoonan euron määräraha ei riitä kaikille hakijoille. Ministeriöltä on ollut vielä hankala saada tietoa piloteista. Pilottien kriteereiden pitäisi täsmentyä toukokuun aikana. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/02/Eksote%20haluaa%20kokeilla%20valinnanvapautta%2C%20pilotti%20pystyyn%20jo%20syksyll%C3%A4%20/2017122192108/4