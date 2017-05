Uutinen

Etelä-Saimaa: Cover-biisin saa esittää julkisesti ilman tekijän suostumusta — kappaleen muuntelu ilman lupaa on kuitenkin kiellettyä Kuka tahansa voi esittää cover-biisejä niin baarissa, kadulla kuin televisiossa ilman lauluntekijän suostumusta, jos noudattaa alkuperäistä sanoitusta, sävellystä ja sovitusta. Kappaleen muunteluun tarvitaan kuitenkin aina lupa tekijältä tai muulta tekijänoikeudet omistavalta taholta, kuten musiikkikustantajalta tai perikunnalta. — Tähän perustuu esimerkiksi se, että Sibeliuksen teoksia esitetään koko ajan ympäri maailmaa ilman että esittämiseen tarvitaan lupaa perikunnalta. Kapellimestari ei kuitenkaan lähtökohtaisesti voi sanoa, että jätetäänpä tuolta sinfonian hitaan osan keskeltä puolet pois. Se voitaisiin katsoa muunteluksi, sanoo lakiasiainpäällikkö Lottaliina Pokkinen Muusikkojen liitosta. Tekijänoikeusasiat nousivat julkisuuteen, kun muusikko Jussi Hakulinen kielsi Vain elämää -sarjassa esitetyn Joutsenlaulu-version julkaisun. Ohjelmassa Hakulisen tekemää kappaletta on muun muassa lyhennetty. Musiikintekijöiden edunvalvontajärjestön Teoston musiikkiasiantuntija Jennah Vainio ei ota kantaa yksittäiseen tapaukseen, mutta kommentoi asiaa yleisellä tasolla. — Jos kappaleen rakenteeseen puututaan lisäämällä sinne esimerkiksi omia introja ja loppusoittoja tai harras virsi muutetaan kevytmieliseksi rallatukseksi, kyse on muuntelusta. Silloin lupien pitää ilman muuta olla kunnossa. Hän muistuttaa, että tekijänoikeudet ovat voimassa 70 vuotta tekijän kuolemasta, eli ne periytyvät. Sekä Vainion että Pokkisen mielestä musiikkialan ammattilaiset noudattavat tekijänoikeuksia tänä päivänä pääsääntöisesti hyvin. Harrastajille yksityiskohdat saattavat olla epäselviä. Biisien coveroinnista ja muusta käytöstä on yleensä vain hyötyä alkuperäiselle tekijälle. — On vaikea kuvitella, että Abban jäseniä haittaa, jos joku palkattu trubaduuri laulaa Ring Ringiä ruotsinlaivalla, vaikka vähän nuotin vierestäkin. Heille rapsahtaa tästä tilille tekijänoikeuskorvauksia, Vainio sanoo. Pokkinen mainitsee esimerkkinä Noitalinna huraa! -yhtyeen Pikkuveli-kappaleen, josta PMMP teki oman versionsa. — Se synnytti alkuperäiselle tekijälle varmasti merkittäviä tuloja ja nosti biisin uudestaan henkiin. Lue koko uutinen:

