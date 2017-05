Uutinen

Etelä-Saimaa: Aavelaivalle etsitään taas ostajaa Lappeenrannan seudun ympäristötoimi hakee jälleen Rauhassa olevalle Blue White Eagle-alukselle ostajaa. Myynti-ilmoitus julkaistiin kaupungin verkkosivuilla tänään. Tarjouksia laivasta otetaan vastaan 18. toukokuuta asti. Ympäristötoimi on valmis tarvittaessa esittelemään laivaa Rauhassa perjantaina 12. toukokuuta. Myynnissä ratkaisevaa on se, kuinka uskottavan siirtosuunnitelman laivan ostajaehdokas pystyy esittämään. Ostajan on osoitettava luottokelpoisuutensa ja sitouduttava siirtämään laiva elokuun loppuun mennessä. Edellisen kerran kaupunki yritti myydä ongelmaromuksi muodostunutta laivaa maaliskuussa ja sai kaksi tarjousta. Kummankaan tarjouksen jättäjän luottokelpoisuus ei kuitenkaan ollut niin hyvä, että aluksen saamiseen pois Rauhasta olisi voinut luottaa. Mahdolliset ostajakandidaatit pisteytetään siten, että eniten painaa siirtosuunnitelma. Muut tärkeät kriteerit ovat siirron aikataulu ja hinta. Lue koko uutinen:

