Uutinen

Etelä-Saimaa: Änkilän palosta keskustellaan Simpeleen päiväkodissa ja koululla, eskarin pihalla on lippu puolitangossa Vapun jälkeinen arki koitti auringonpaisteesta huolimatta synkkänä Rautjärvellä. Änkilässä vappuaamuna sattuneen tulipalon prosessointi käynnistyi Simpeleen päiväkodissa ja koululla. Palossa menehtyi kuusivuotias tyttö, joka kävi esikoulua. Palossa loukkaantuivat perheen vanhemmat sekä kouluikäinen lapsi. — Kriisityötä tehdään. Eskarin pihalla on lippu puolitangossa, sanoi sivistystoimenjohtaja Eila Toppinen. Eskarikaverin poismenoa käytiin läpi heti aamulla ja asian käsittely jatkuu edelleen, kertoi vastaava lastentarhanopettaja Tuula Pulkkinen. — Paikalla on useita kriisityöntekijöitä. Päiväkodissa on kymmenen eskarilasta. Simpeleen koulun puolella palosta keskusteltiin heti aamulla jokaisessa luokassa. — Kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi ovat paikalla koko päivän. Kaikki halukkaat saavat keskustella heidän kanssaan, kertoi rehtori Janne Hirvonen. Eila Toppisen tiedon mukaan palossa loukkaantunut perhe on edelleen sairaalahoidossa. — Kun he kotiutuvat, käynnistyy heidän auttamisensa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) ja vapaaehtoistoimijoiden vetämänä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/02/%C3%84nkil%C3%A4n%20palosta%20keskustellaan%20Simpeleen%20p%C3%A4iv%C3%A4kodissa%20ja%20koululla%2C%20eskarin%20pihalla%20on%20lippu%20puolitangossa/2017522203039/4