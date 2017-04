Uutinen

Etelä-Saimaa: Ylämaantien kunnostuksesta tehdään esiselvitys, rahaa ei vielä ole tiesuunnitelmaan eikä korjaukseen Kaakkois-Suomen ELY-keskus tekee tänä vuonna maastotutkimuksia ja luontoselvityksiä Lappeenrannan Ylämaantiellä (tie 3864). Esiselvitys tehdään Siparin ja Pulsan välillä, vajaan kymmenen kilometrin pituisella soratieosuudella. Hankevastaava Hannu Moilanen kertoo, että nyt tehtävällä esiselvityksellä kerätään tietoa varsinaista tiesuunnitelmaa varten. Tämän vuoden tutkimuksista on vielä matkaa siihen, että tie kunnostetaan ja päällystetään. Esiselvitykseen saatiin rahaa, mutta tiesuunnitelman ja tien kunnostamisen rahoitus ovat vielä avoimia asioita. Jos ja kun tietä korjataan, todennäköisin vaihtoehto Moilasen mukaan on tien korjaaminen nykyisellä paikalla sekä samalla pahimpien paikkojen parantelu. Ylämaantien parantaminen Pulsaan saakka maksaa Moilasen karkean arvion mukaan kolmisen miljoonaa euroa. ELY järjestää alkusyksyllä avoimen esittelytilaisuuden tekemänsä suunnitelman alustavasta sisällöstä. Silloin on Moilasen mukaan jo luvassa jotain uutta kerrottavaa. Lue koko uutinen:

