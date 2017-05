Uutinen

Etelä-Saimaa: Tulevat ministerit Häkkänen ja Leppä peräävät lisää työllisyyttä tukevia ratkaisuja Tulevat ministerit, kokoomuksen oikeusministeri Antti Häkkänen ja keskustan maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä, olivat varsin samoilla linjoilla kotimaan politiikan ja talouden analyyseissään vapunpäivänä Mikkelin Kirkkopuistossa. Molempien puheet olivat oikeastaan kuin samasta tekstistä: talous on elpymässä, hallituksen toimet juuri päättyneessä puoliväliriihessä olivat oikean suuntaisia mutta riittämättömiä, mikä tietää sitä, että talouskasvun kohentamiseksi ja velan taittamiseksi tarvitaan lisää ratkaisuja. Kumpikaan ei kuitenkaan suoraan sanonut sitä, mitä päätöksiä jatkossa vielä tarvitaan. — Ei me kirjoitettu puheita yhdessä, mutta suunta on kyllä sama koko hallituksessa. Orastavaa kasvua on näkyvissä, mutta töitä on tehtävä vielä ja rajusti, sanoi Leppä vappupuheensa jälkeen. Samaa mieltä oli Häkkänen. — Muutaman kuukauden positiivinen kehitys ei vielä tarkoita, että taloutemme rakenne olisi kestävällä pohjalla, arvioi Häkkänen. Samanhenkisiä tulevat Kaakkois-Suomen vaalipiirin ministerit olivat myös siinä, että puheet vappuna olivat varsin maltillisia. Opposition vappuna esittämään hallituskritiikkiin ei liiemmin vastattu. Tosin opposition viesti jäi Mikkelin vapussa hieman vajaaksi, sillä vappupuhujaksi Mikkeliin tulossa ollut Kaakkois-Suomen SDP:n piirin puheenjohtaja Teemu Hirvonen joutui perumaan koko puhetilaisuuden äkillisen sairastumisen vuoksi. — Kaikkien on ymmärrettävä, että tarvitaan vielä uusia elementtejä ennen muuta työllisyyden kohentamiseksi. Kilpailukykysopimus oli iso askel, ja samaa henkeä odotan myös syksyn työmarkkinakierrokselta, sanoi Leppä. Valtionvarainministeriön talousennuste osoittaa 1,2 prosentin talouskasvua. Lepän mukaan tuo taso ei vielä riitä, vaan kasvun on oltava kahden prosentin luokkaa ennen kuin voidaan puhua hallitusohjelman tavoittelemasta työllisyysasteesta. Häkkäsen mukaan lisätoimien tarve on jo pitkään ollut tiedossa. — Työllisyysasteen nostaminen on avaintekijä myös julkisen talouden velkaantumisen taittamiseksi. Mitä useampi suomalainen on työelämässä kiinni, sitä vähemmän työttömyyden hoitoon menee veroeuroja. Tästä syystä hallituksen puoliväliriihessä keskiössä olivat kannustinloukkujen purkaminen ja muut työllisyystoimet. Sekä Häkkänen että Leppä pitivät muun muassa päivähoitoratkaisua merkittävänä. Hallituksen päätöksellä 6 700 perhettä tulee maksuttoman päivähoidon piiriin. Molemmat ottivat maanantaina esille myös turvallisuuskysymykset. Hallitus osoitti lisärahoitusta maanpuolustukseen, rajavalvontaan ja poliisille. — Päätökset paitsi lisäävät sisäistä turvallisuutta mutta myös osoittavat muille maille, että Suomi on vakautta välittävä yhteiskunta, sanoi Leppä. Häkkäsen mukaan päätökset kertovat siitä, että turvallisuustilanne otetaan vakavasti. — Sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden lisäämiseen osoitetaan ensi vuodelle lähes sata miljoonaa euroa lisää. Tällä reagoidaan turvallisuusympäristön muutoksiin, painotti Häkkänen. Lue koko uutinen:

