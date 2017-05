Uutinen

Etelä-Saimaa: Starbox-bloggaajilta herkkuja vapun jälkeenkin — mustapapuburgerit, trifle ja koko viikon ruokalista Vappu alkaa olla vietetty, mutta herkutella voi toki arkenakin. Starboxin bloggaajilla on tarjota vinkkejä. Jannen keittiössä -blogin Janne Kujala on korvannut hampurilaisten lihan mustapavuista tehdyillä pihveillä. Hän kertoo nautiskelleensa mustapapuburgereista jo kahdesti viikon aikana. Kakkupuoti Hurmaavan Mari on valmistanut helpon jälkiruoan triflen eli englantilaisen kerrosvanukkaan. Siihen tulee kerroksittain keksejä tai kakunpaloja, marjoja tai hedelmiä sekä kermavaahtoa. Hempee-blogin Jonna on koonnut arkistoistaan hyvien arkiruokien reseptejä ja tarjoaa niistä kootun ruokalistan koko viikoksi. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/01/Starbox-bloggaajilta%20herkkuja%20vapun%20j%C3%A4lkeenkin%20%E2%80%94%20mustapapuburgerit%2C%20trifle%20ja%20koko%20viikon%20ruokalista/2017522200637/4