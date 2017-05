Uutinen

Etelä-Saimaa: Remontti sulkee Etelä-Karjalan keskussairaalan pääoven pariksi päiväksi — sisäänkäynti B-siiven kautta Lappeenrannassa sijaitsevan Etelä-Karjalan keskussairaalan pääovien koneistot vaihdetaan uusiin keskiviikkona ja torstaina 3.—4. toukokuuta. Työn aikana A-ovi on kokonaan poissa käytöstä, ja pääsisäänkäynti on työmaa-aluetta, jonka läpi ei voi kulkea. Kulku sairaalaan ja sairaalasta ulos ohjataan B-siiven ovesta, joka sijaitsee näköyhteyden päässä pääovesta sairaalan sisäänkäyntireitin varrella. Sairaalaan tultaessa B-siiven ovi on ennen pääovia. Huoltotyön aikaiselle kulkureitille tulee näkyvä opastus keskussairaalan ulkopuolelle. Pääaulassa on arkisin kello 7.30—15 henkilö, joka tarvittaessa neuvoo asiakkaita oikeaan yksikköön. Lue koko uutinen:

